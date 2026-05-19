Líder: creciente poder de Irán, asociado con crecimiento de población

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, ha destacado este martes que el crecimiento del estatus de Irán como potencia grande e influyente está directamente relacionado con el crecimiento de su población, y ha pedido intensificar los esfuerzos para promover la cultura de la natalidad.

En un mensaje con motivo del Día Nacional de la Población, el Líder ha respondido a una carta de condolencia y afecto enviada por activistas demográficos tras el martirio de su padre, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

“Entre los valiosos logros de la tercera Defensa Sagrada y la gran bendición del levantamiento único de la nación, que se ha hecho evidente para todos, se encuentra la emergencia de Irán como una gran potencia influyente”, ha indicado el ayatolá Jamenei.

Ha agregado que, “sin duda, la continuidad de esta situación y el logro de un grado aún más deseable están directamente relacionados con la cuestión de la población”.

El Líder de Irán ha señalado que la necesidad de aumentar la población a veces se interpreta únicamente como una forma de compensar deficiencias de políticas anteriores.

Sin embargo, el ayatolá Jamenei ha afirmado que existe una dimensión más importante.

“Con la búsqueda diligente de la política correcta y firme de aumento de la población, la gran nación iraní podrá desempeñar un papel más importante y dar grandes saltos estratégicos en el futuro, avanzando hacia la creación de una nueva civilización islámico-iraní”, ha agregado.

Ha señalado que el Líder fallecido daba gran importancia a este asunto en reuniones o correspondencia con públicos oficiales y privados, que sigue siendo una de las cuestiones estratégicas más importantes del sistema islámico.

El Líder ha elogiado a los activistas de base en el ámbito demográfico e instado a continuar sus esfuerzos.

“Los esfuerzos crecientes de los activistas populares en el campo de la población y la promoción de la cultura de la natalidad pueden tener un impacto significativo en la garantía de este futuro prometedor”, ha dicho.

La tercera Defensa Sagrada se refiere a las operaciones de represalia de Irán para contrarrestar la guerra de agresión de 40 días lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron con 100 oleadas de ataques decisivos bajo la Operación Verdadera Promesa 4.