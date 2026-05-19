Iraníes residentes en Japón organizan la “Reunión por la Paz para Irán” en Tokio

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El grupo “Irán Nos” integrado por iraníes residentes en Japón anunció que se celebrará la “Reunión por la Paz para Irán” por parte de los iraníes residentes en Japón en la ciudad de Tokio.

Esta concentración tendrá lugar desde las 18:00 hasta las 19:30 horas en la salida sur de la estación Shinjuku. Los organizadores han señalado que el objetivo de este programa es la defensa de Irán y la declaración de posición frente a los ataques de Estados Unidos de América e Israel.

El grupo “Irán Nos” también ha invitado a los iraníes residentes en Japón y a todas las personas interesadas a participar en esta reunión para expresar las demandas de paz y manifestar su solidaridad con el pueblo de Irán. Se espera que este evento cuente con la participación de un numeroso grupo de iraníes residentes en Tokio y las ciudades aledañas.

Texto de la convocatoria:

No a la guerra, sí a la paz. Llevamos la voz de los 90 millones de iraníes desde Tokio al mundo. Personas que han perdido su hogar por los bombardeos, niños a quienes les han robado su futuro, innumerables vidas heridas. Nosotros no guardaremos silencio. Irán no quiere la guerra. Oriente Medio no quiere más destrucción. Lo que el mundo necesita es diálogo y paz. El 24 de mayo, levantemos juntos la voz en la salida sur de Shinjuku. “Como seres humanos, nos oponemos a la guerra.” Mostremos esta voluntad aquí y ahora.

🕊️ Reunión por la Paz de Irán 📍 Salida sur de la estación Shinjuku 🗓️ 24 de mayo (domingo) 18:00〜19:30