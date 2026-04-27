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Pekín reacciona a las sanciones de EE.UU. contra compradores de petróleo iraní: «Washington debe detener sus errores»

27 abril 2026 - 18:46
Código de noticia: 1807099
fuente: Abna24
Pekín reacciona a las sanciones de EE.UU. contra compradores de petróleo iraní: «Washington debe detener sus errores»

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha declarado: «Siempre nos hemos opuesto a las sanciones unilaterales ilegales y sin fundamento».

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Estados Unidos anunció el viernes que sancionará a la empresa petroquímica Hengli, en la ciudad portuaria de Dalian, en el noreste de China, por la compra de petróleo iraní.

El gobierno chino, que en conjunto es el mayor comprador de petróleo de Irán, protestó hoy por esta decisión estadounidense.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró: «Siempre nos hemos opuesto a las sanciones unilaterales ilegales y sin fundamento».

«Estados Unidos debe detener sus prácticas erróneas de abusar de las sanciones y ejercer una jurisdicción extraterritorial».

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