Tregua rota: Israel ataca y ordena evacuación de 16 aldeas en Líbano

Pese al alto el fuego renovado hasta mediados de mayo, cazas israelíes han bombardeado las localidades sureñas libanesas de Tebnine, Kafra, Yabal al Batoum y Jirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios.

Asimismo, un avión no tripulado ha golpeado una motocicleta que circulaba por la principal autovía de la costa, hacia Naqoura, sin que las autoridades hayan confirmado por ahora víctimas mortales a causa de la acción.

Esta misma jornada, el ejército del régimen sionista ha emitido una nueva orden de evacuación “inmediata”de más de 15 localidades del sur de Líbano, por debajo del río Litani, región en la que ya mantiene ocupada una franja fronteriza con decenas de aldeas donde ha estado llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas.

Al respecto, un portavoz militar israelí ha indicado que la orden de evacuación incluye las localidades de Al Ghanduriya, Burj Qalauiya, Qalauiya, Al Sauana, Al Jumaijima, Safad al Batij, Brashit, Shuqra, Aita al Yabal, Tibnin, Al Sultaniya, Bir al Sanasil, Dunin, Jirbet Silm, Sila y Deir Qifa.

El sábado, el primer ministro israelí, Benjamín, Netanyahu, ordenó “atacar con contundencia” al movimiento libanés Hezbolá, después de la prórroga de tres semanas del alto el fuego anunciada horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano ha informado que el balance de muertos hasta este martes por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo asciende a 2534 y el de heridos a 7863.

Irán exigió a Estados Unidos que para sentarse a dialogar en Islamabad, Israel tenía que parar sus ataques al Líbano. Posteriormente, el 16 de abril, se anunció un alto el fuego de diez días que ha sido prorrogado hasta mediados de mayo.

Sin embargo, Israel ha seguido atacando el Líbano, bajo el pretexto de acabar con Hezbolá, pero las víctimas en su mayoría no están relacionadas con esta agrupación.

Hezbolá, por su parte, ha asegurado que continuará sus ataques de represalia en “respuesta legítima” a las violaciones del alto el fuego y ha rechazado las negociaciones entre Beirut e Israel, avisando que “legitiman los ataques de este enemigo”.