Monstruoso: España rechaza trato de ministro israelí a la flotilla

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en X que “las imágenes del ministro israelí [de seguridad interna, Itamar] Ben-Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables”.

“No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos”, advirtió el mandatario socialista y adelantó que propondrá a la Unión Europea (UE) sanciones contra el extremista ministro israelí, recordando que en septiembre Madrid prohibió el acceso de Ben-Gvir en el territorio nacional.

“Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente”, remarcó.

Por su parte, durante una comparecencia celebrada este miércoles en la ciudad alemana de Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, condenó el trato “monstruoso”, “indigno” e “inhumano” dado por el régimen israelí a los activistas detenidos de la flotilla humanitaria destinada a la Franja de Gaza.

“Me parece enormemente alarmante”, afirmó el jefe de la diplomacia española respecto a las imágenes difundidas por Ben-Gvir.

Además, anunció que el Gobierno español ha convocado a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para que haga llegar de manera formal la protesta, así como exigir explicaciones sobre la actuación de las autoridades israelíes. Esas declaraciones llegan tras la publicación de un vídeo en el que Ben-Gvir aparece ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, acosando y hostigando a activistas de la Flotilla Sumud.

El jueves, la flotilla de Sumud con la participación de 54 embarcaciones zarpó desde la ciudad turca de Marmaris, en un nuevo intento por romper el bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde 2007. El lunes, las fuerzas navales israelíes comenzaron a incautar embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que intentaban romper el bloqueo de Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo, y a arrestar a activistas.

Alrededor de 2,4 millones de palestinos, incluidos aproximadamente 1,5 millones de desplazados, viven en condiciones catastróficas en Gaza, una situación aún más trágica debido a la guerra de exterminio israelí, que dejó más de 72 737 muertos y más de 172 723 heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres.

A pesar del acuerdo de alto el fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, Israel continúa su genocidio restringiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y llevando a cabo bombardeos diarios que mataron a 877 palestinos e hirieron a 2602, la mayoría de ellos niños y mujeres.