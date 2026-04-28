Escasez de tumbas islámicas en Francia: musulmanes de la ciudad de Tours en busca de entierros

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): desde el año 2024, debido a la falta de espacio en los cementerios destinados a los musulmanes en Francia, las familias musulmanas de la ciudad de "Tours" en este país se han visto obligadas a enterrar a sus difuntos semanas después de su fallecimiento o a darles sepultura en cementerios alejados de esta ciudad. Este problema existe a nivel nacional en Francia y se ha intensificado desde la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el sitio web francés "Mediapart", esta crisis quedó claramente manifestada en la historia de "Yasmine", una mujer que se vio obligada a esperar 29 días para enterrar a su padre, quien falleció en diciembre de 2025 en la ciudad de Tours. Tras un largo proceso de trámites administrativos complejos y tras recibir respuestas negativas de los ayuntamientos circundantes, finalmente se vio obligada a enterrar a su padre en una ciudad situada a 250 kilómetros de su lugar de residencia.

El único objetivo de esta joven era enterrar a su difunto padre conforme a las tradiciones islámicas; tradiciones que enfatizan el entierro rápido, el sepelio en una sección especial para musulmanes y la orientación del cuerpo hacia la Qibla; un derecho que la ley francesa garantiza.

Sin embargo, este deseo chocó contra el muro de las crisis administrativas, ya que se hizo evidente que los cementerios de la ciudad de Tours ya no disponen de lugares que respeten sus requisitos religiosos.

Yasmine comenta sobre lo sucedido: "No podemos comenzar el periodo de duelo sabiendo que el cuerpo del difunto se está deteriorando en la morgue... esto es realmente vergonzoso".

Según informa Mediapart, este caso no es una excepción; los testimonios locales indican que la espera media para un entierro islámico en la ciudad de Tours ha alcanzado las dos semanas y, en algunos casos, este tiempo ha superado las tres semanas, mientras que los cementerios existentes están completamente saturados.

La nueva generación de musulmanes desea ser enterrada en Francia

Esta crisis también se ha extendido a nivel nacional; varias ciudades de Francia enfrentan una escasez similar en las secciones islámicas de los cementerios. Parte de la intensificación de este problema se remonta a la pandemia de COVID-19, que dificultó el traslado de los cuerpos a los países de origen, y también al cambio de actitud de las nuevas generaciones que prefieren ser enterradas en Francia.

La generación joven de musulmanes de Francia, que ha nacido y crecido en este país, ha desarrollado una perspectiva diferente y prefiere ser sepultada en Francia, cerca de sus familias, a diferencia de la generación de sus abuelos.

A pesar de las advertencias dadas hace años, las autoridades locales en Francia no han podido responder al aumento de la demanda, y este asunto ha ejercido una presión creciente sobre los ayuntamientos, especialmente porque la creación de estos espacios está bajo la autoridad de los alcaldes.

El Consejo Francés del Culto Musulmán advirtió al gobierno y a la asociación de alcaldes de este país en 2020 sobre la escasez de lugares disponibles, pero hasta ahora no se ha presentado una solución fundamental para este problema.

La causa de esta demora se debe a la burocracia y también a consideraciones políticas; ya que la creación de secciones islámicas en los cementerios de Francia depende totalmente de la decisión de los alcaldes, y el nivel de su cooperación varía según las tendencias políticas y las presiones locales.

El derecho a morir con dignidad; la demanda de la comunidad musulmana de Francia

En la ciudad de Tours, las autoridades están estudiando soluciones temporales, como el uso de nuevos terrenos, junto con el proyecto de construcción de un gran cementerio a nivel regional, pero la ejecución de tal plan podría tardar años.

Las asociaciones locales han exigido una atención inmediata a esta crisis y consideran que este asunto trasciende el marco religioso y se ha convertido en un tema de dignidad humana; ya que existen familias que no pueden despedirse de sus muertos en condiciones dignas.

De hecho, la comunidad musulmana de Francia no considera este asunto solo un tema religioso, sino que lo percibe como una cuestión vinculada a la dignidad y la ciudadanía.

Los activistas que exigen una solución radical para esta crisis subrayan que el respeto a los ritos funerarios de los ciudadanos es una parte integrante de su derecho a vivir y morir con dignidad en suelo francés, lejos de la explotación política en temporada electoral.