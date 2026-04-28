Sheij Naim Qassem: Las negociaciones con el enemigo israelí no son de nuestra incumbencia; no habrá retorno a la era anterior al 2 de marzo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Secretario General de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, subrayó este lunes que las negociaciones entre las autoridades libanesas y el enemigo israelí son totalmente irrelevantes y no representan preocupación alguna. En una declaración, el Sheij Qassem afirmó que el grupo de la resistencia no regresará a la era anterior al 2 de marzo y seguirá adelante con su resistencia defensiva para proteger al Líbano y a su pueblo.

“No importa la magnitud de las amenazas, no retrocederemos ni cederemos, y no seremos derrotados. Emitan sus amenazas como quieran: aquellos en las líneas del frente no agachan la cabeza y permanecen resueltos frente a la tiranía. Nos mantendremos unidos con todas las fuerzas honorables, junto con el Movimiento Amal, las facciones políticas nacionales y figuras de todas las regiones y sectas”.

El S.G. de Hezbolá instó a las autoridades libanesas a rescindir la decisión del 2 de marzo “que criminaliza a la resistencia y a su pueblo, quienes representan más de la mitad de la población libanesa”.

Lealtad a la sangre de los mártires

Su eminencia juró no abandonar la sangre de los mártires, considerándola una “voluntad duradera” sobre los hombros del grupo de la resistencia, destacando entre ellos al señor de los mártires de la nación, Sayyid Hasan Nasrallah, así como a Sayyid Hashem Safieddine y a todos los que cayeron.

“Tampoco olvidaremos el sufrimiento de los heridos, la angustia de los prisioneros ni los sacrificios de nuestro pueblo desplazado; su firmeza, su entrega y todo lo que han soportado”.

“No cuestionen nuestras capacidades, pues no se miden en meses o años. Descansan en una tríada duradera: fe, voluntad y capacidad. Esta tríada se renueva constantemente. Miren, en cambio, la firmeza de los combatientes, la resiliencia de nuestro pueblo y la promesa de victoria para aquellos que permanecen firmes”.

En este contexto, el Sheij Qassem se dirigió a la nación libanesa diciendo: “Que la historia registre esto: el enemigo israelí no permanecerá en una sola pulgada de nuestra tierra ocupada, y nuestro pueblo regresará a sus tierras, hasta la última pulgada de nuestra frontera sur con la Palestina ocupada. Y a nuestro pueblo: así como resistimos juntos, reconstruiremos juntos”.

Su eminencia agradeció a Irán por su postura al lado del pueblo libanés contra la agresión israelí.

“El alto el fuego no habría sido posible sin la intervención de la República Islámica de Irán en las conversaciones de Islamabad, tras la legendaria firmeza de la resistencia y su pueblo en el Líbano. Gracias, Irán”.

El Sheij Qassem concluyó diciendo: “Todo apoyo al Líbano, su liberación y reconstrucción, es bienvenido y valorado, mientras que cualquier alineación con las demandas del enemigo o intentos de socavar la fuerza del país son firmemente rechazados”.

El enemigo no logró eliminar a Hezbolá

En otra parte de la declaración, el Sheij Qassem subrayó que el enemigo israelí no logró eliminar a Hezbolá y su resistencia desde el comienzo de la Batalla de Uli Al-Ba’s (Formidables en Poder) en 2024.

“El enemigo quedó atónito durante la Operación Paja Devorada por la firmeza de los combatientes de la resistencia, la diversidad de sus tácticas y su hábil manejo del campo de batalla. El enemigo ha llegado a un callejón sin salida; esta resistencia es continua, fuerte y no puede ser derrotada”, añadió su eminencia.

Señaló: “Frente a este trasfondo de sacrificio, dignidad y la derrota del enemigo, las autoridades se apresuraron a una concesión gratuita y humillante, una que no era necesaria ni justificada, y que parecía dirigida a la sumisión sin asegurar ni el más mínimo retorno. Rechazamos categóricamente las negociaciones directas, y quienes están en el poder deben entender que tales pasos no sirven ni al Líbano ni a sus propios intereses. Lo que el enemigo israelí-estadounidense busca de ellos está más allá de su capacidad, y lo que exige no será concedido”.

El enfoque de cinco puntos es la solución

En este contexto, el Sheij Qassem reiteró que el enfoque y la solución es obtener los cinco puntos antes de hacer cualquier otra cosa: el cese de la agresión aérea, terrestre y naval israelí; la retirada israelí de los territorios ocupados; la liberación de los prisioneros; el regreso del pueblo a todas sus aldeas y ciudades, y la reconstrucción.

“La autoridad libanesa no puede persistir mientras disipa los derechos del Líbano, compromete su tierra y se vuelve contra su propio pueblo resistente. Debe regresar a su base nacional y trabajar para unir al pueblo en torno a un propósito compartido, de modo que no sea vista como la autoridad de una facción, sino como la autoridad de la nación en su conjunto”.

El Sheij Qassem afirmó que un marco constructivo de la solución comienza desde la premisa de que el problema central es la agresión misma, y que la resistencia surge como una respuesta a esa agresión en lugar de ser su fuente.

“Bajo esta visión, el arma de la resistencia está destinada a repeler ataques y sirve, en esta etapa, como un instrumento defensivo para salvaguardar la existencia bajo condiciones de ocupación israelí continuada y objetivos expansionistas más amplios vinculados a la noción de la 'Gran Israel' y la ocupación del Líbano”.

En este contexto, el Sheij Qassem prometió que la resistencia no renunciará a sus medios de defensa.

“La experiencia en el campo ha demostrado la disposición de la resistencia para encarnar una epopeya duradera de firmeza y sacrificio, como los de la batalla de Karbala. Los sacrificios son inmensos, pero se entienden como el precio de la liberación y de preservar una vida digna”.