El papel de la cultura iraní en el desarrollo de la cultura shií en China

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según algunos investigadores, la primera presencia de musulmanes en tierras chinas se remonta a la época del segundo califa. La presencia de un ejército de cuatro mil musulmanes en apoyo al emperador "Suzong" entre los años 140 y 145 de la hégira (aproximadamente entre el 757 y 762 d.C.) durante el califato de Mansur Abbasi, así como la residencia permanente de estas personas en China, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de los musulmanes en este país.

La primera presencia de iraníes musulmanes en China comenzó durante la dinastía "Tang" a través de formas como las comunicaciones y el comercio marítimo entre iraníes y árabes musulmanes con China, desde los puertos costeros del Golfo Pérsico y el Mar de Omán, incluidos Basora, Siraf y Omán. En el siglo VIII d.C., un gran grupo de iraníes entró en China como enviados políticos, comerciantes, soldados y prisioneros de guerra de países de Asia Central y Occidental para fines comerciales o misiones gubernamentales y militares. Posteriormente, durante la dinastía "Song", estas relaciones se expandieron, y durante la dinastía "Yuan", la presencia de la cultura y la lengua persa alcanzó su apogeo, hasta el punto de que la "lengua persa" se convirtió en uno de los tres idiomas oficiales de China y diversas personalidades iraníes fueron designadas para importantes cargos gubernamentales.

Según informes de algunas fuentes históricas, entre los años 658 y 768 de la hégira (1260-1366 d.C.), más de 98 personalidades musulmanas, muchas de las cuales eran iraníes, ocuparon importantes cargos gubernamentales como el de primer ministro de la corte, ministros, gobernadores y darugachis en el gobierno central. Entre ellos se encuentran nombres como "Mahmud Yalvach Khwarazmi" y su hijo "Burhan al-Din Mas'ud Beg", "Sayyid Ayal Shams al-Din Omar Bujaraí" y "Amir Ahmad Banakati", quienes tenían ascendencia iraní y eran originarios de "Khwarazm" y "Bujará". Durante este mismo periodo se crearon estructuras vinculadas a los musulmanes como: Huihui sitianjian（回回司天监), que significa la Oficina del Observatorio de los Musulmanes; Huihui Yaowuyuan（回回药物院), que significa el Instituto de Farmacia de los Musulmanes; Xiyu Qinjun Douzhihui Shisi（西域亲军 politicians指挥使司), que significa la Comandancia General del Ejército de los Musulmanes; e incluso Huihui Guozijian（回回国子监), que significa la Escuela Imperial de los Musulmanes, lo cual evidencia la gran expansión de la cultura islámica en territorio chino.

La presencia de los poemas de Sa'adi, el destacado poeta iraní, en tierras chinas y los relatos del famoso cronista de viajes "Ibn Battuta" sobre el interés de los chinos por la poesía de Sa'adi y la lengua y cultura iraní, son signos de la influencia cultural de Irán en suelo chino.

La difusión de nombres propios shiíes como Alí (P), Fátima (P), Hasán (P) y Huséin (P), así como los contenidos grabados en algunas mezquitas y cementerios islámicos en este país, indican la presencia de los shiíes en diversos momentos históricos en esta región.

Incluso hoy en día se encuentran términos iraníes en la cultura china, la mayoría de los cuales poseen una identidad religiosa. Por ejemplo, al sabio religioso se le llama "Ajond", y las cinco oraciones diarias se denominan respectivamente "namaz-e bamdad, namaz-e pishin, namaz-e digar, namaz-e sham, namaz-e joftan". Los días de la semana se nombran como "shanbe, yekshanbe, doshanbe, seshanbe, chaharshanbe, panjshanbe, adine". Asimismo, en lugar de la palabra "Allah" utilizan "Jodá" (Dios), para el turbante usan "dastar", para el wudu emplean "ab-dast" y para la purificación "pakizehgi". En algunas regiones, incluso comienzan sus oraciones con la frase "Be nam-e Jodavand-e bajshayande-ye mehraban" (En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso).

Aunque no es posible realizar un análisis completo de las influencias culturales iraníes y shiíes en la historia de China en este breve escrito, los interesados pueden consultar diversas fuentes redactadas por científicos chinos musulmanes y no musulmanes para profundizar en este campo. Por ejemplo, el libro "La entrada y expansión del Islam en China" del científico japonés "Tasaka Kodo"; las investigaciones de "Honda Minobu" y su traducción al persa en el año 2000; el artículo "El Islam y los musulmanes en la era Yuan" de Yamal al-Din Bai Shui; el libro "El Islam en China" de Ibrahim Feng Jin Yuan; el libro "El Islam y la cultura de China" de Mohammad Yoshua Yang y Alí Yu Zhengui; y la colección de tres volúmenes "Estudios de Xiao'erjing" de "Liu Yingsheng" publicada en 2013, son algunas de las obras que presentan las influencias de la lengua y la cultura islámica y shií en la historia de China.

Seyed Alí Asghar Hoseiní / ABNA