Brasil condena muerte de 2 de sus ciudadanas en ataque israelí en Líbano

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denunció un ataque israelí del 26 de abril en el distrito de Bint Jbeil, que se saldó con la vida de una niña brasileña de 11 años, su madre, que también tiene la ciudadanía brasileña. En el mismo ataque también perdió la vida el padre de la familia, de nacionalidad libanesa, mientras que otro menor de la familia, también ciudadano brasileño, permanece hospitalizado.

El Gobierno brasileño expresó “consternación y pesar” por las muertes y señaló que el ataque israelí constituye “otro ejemplo de las repetidas e inaceptables violaciones del alto el fuego anunciado el 16 de abril, que ya han causado la muerte de decenas de civiles libaneses, entre ellos mujeres y niños, así como de una periodista y dos miembros franceses de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL o UNIFIL, en inglés)”.

La Cartera brasileña que su país “reitera su más enérgica condena a todos los ataques cometidos durante el alto el fuego”.

“Brasil también condena la demolición sistemática por parte de Israel de casas y otras construcciones civiles en el sur de Líbano durante las últimas semanas y el continuo desplazamiento forzado de más de un millón de libaneses”, subraya el documento.

Por ello, Brasil instó a las partes a “cumplir íntegramente” los términos de la Resolución 1701, del año 2006, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), el cual estableció las condiciones del alto el fuego que puso entonces fin a la guerra. Asimismo, urgió el cese inmediato de las hostilidades, con la retirada “completa” de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

Desde que el régimen israelí reanudó sus ataques el 2 de marzo contra Líbano, en el marco de la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, casi 2521 personas han sido asesinadas y 7804 han resultado heridas en el país, según el balance difundido el lunes por el Ministerio de Salud libanés.