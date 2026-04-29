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Conquistar las cumbres de la soberanía de la verdad con una voluntad de hierro

29 abril 2026 - 15:16
Código de noticia: 1807828
fuente: Abna24
Conquistar las cumbres de la soberanía de la verdad con una voluntad de hierro

El sendero de Sirat al-Mustaqim es una vía repleta de atracciones que incitan al desvío y tentaciones satánicas, en la cual solo se puede permanecer firme mediante una voluntad inquebrantable. Aquel que resista en este camino alcanzará una cumbre donde cobran sentido la realización de la soberanía de la religión de Dios, el establecimiento de la verdad y la justicia, y el logro del propósito de la creación del ser humano. Esta gran responsabilidad recae hoy, más que nunca, sobre los hombros de los jóvenes de esta era.

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