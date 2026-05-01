La crisis alimentaria en el Líbano alcanza el nivel de alerta: 1,2 millones de personas en riesgo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, declaró que el Líbano se enfrenta a una de las formas más graves de inseguridad alimentaria de su historia. Al mismo tiempo, el Programa Mundial de Alimentos se enfrenta a obstáculos en la financiación de sus programas en el Líbano debido a la guerra de Israel contra este país.

Etefa añadió en una entrevista con la red Al Jazeera que el análisis más reciente de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria muestra que cerca de un millón de personas en el Líbano —es decir, una de cada cuatro personas— sufren de inseguridad alimentaria aguda; una situación que ha destruido los logros del año pasado tras la reciente guerra de Israel contra el Líbano.

Ella atribuyó el deterioro de la situación a la guerra de Israel contra el Líbano y sus consecuencias, incluido el desplazamiento en el sur del Líbano, así como el estancamiento económico y el aumento de los precios de los alimentos y el combustible. Subrayó que estos factores han reducido el poder adquisitivo de los hogares libaneses, convirtiendo el acceso a la comida en un desafío diario para millones de personas.

Señaló que el Programa Mundial de Alimentos presta asistencia diaria y mensual a unas 600.000 personas en el Líbano mediante la distribución de raciones de comida caliente y ayudas monetarias, pero al mismo tiempo informó sobre la existencia de obstáculos para acceder a las zonas del sur del Líbano.

Según esta funcionaria, la organización enfrenta desafíos en la obtención de recursos financieros, pero, a pesar de ello, se esfuerza diariamente por introducir caravanas de ayuda en el Líbano, centrando su enfoque en los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad de este país.

La portavoz del Programa Mundial de Alimentos subrayó que la resolución de la crisis humanitaria en el Líbano depende del establecimiento de un alto el fuego y el retorno de la estabilidad al país.

Asimismo, un informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos muestra que 1,2 millones de personas en el Líbano, entre abril y agosto de 2026, se enfrentarán a niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3).