España convoca a diplomática israelí por ataque a la flotilla a Gaza

La cita tuvo lugar el jueves, un día después de que la armada israelí volviera a secuestrar una flotilla humanitaria que navegaba con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza en aguas internacionales al sur de Grecia, y detuviera a alrededor de 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, que iban a bordo de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó duramente a Israel en redes sociales por el ataque. “Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen”, escribió Sánchez en X.

El mandatario urgió luego a la Unión Europea (UE) a “suspender el acuerdo de asociación YA y exigir a [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu que cumpla la ley” de mares europeos.

Por su parte, el presidente catalán, Salvador Illa, calificó de inadmisible el ataque israelí a la flotilla humanitaria en aguas internacionales. “Condeno la intervención de Israel en aguas internacionales porque es contraria al derecho internacional y, por tanto, inadmisible”, dijo el responsable en X, denunciando que entre los detenidos existen “varios catalanes”.

La flotilla, que se dirigía hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo naval y hacer llegar ayuda humanitaria a la población palestina que sufre una grave crisis humanitaria tras dos años de la guerra, ha denunciado que 22 de sus embarcaciones —de las 58 participantes— fueron interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales próximas a Grecia y a unos 1000 kilómetros de los territorios ocupados y en aguas internacionales.

De acuerdo con un comunicado difundido por la ONG Open Arms, varios de los barcos fueron abordados por militares que apuntaron con armas automáticas, y algunos quedaron a la deriva después de que sus motores fueran inutilizados. La organización considera que lo ocurrido supone “una escalada significativa y sin precedentes”.

Ni Grecia ni la UE impidieron el ataque israelí a la flotilla

Asimismo, la ONG denuncia que, pese a que las embarcaciones se encontraban en la zona de búsqueda y rescate de Grecia y habían emitido señales de socorro, la guardia costera griega no intervino. A su juicio, esto implica una vulneración de principios básicos del derecho marítimo internacional, ante la que tampoco habría habido respuesta por parte de la Unión Europea.

11 países exigen cuentas a Israel por atacar flotilla humnaitaria

España también condenó junto a otros diez países los ataques israelíes contra la Flotilla Global Sumud, pidiendo al régimen ocupante liberar a los activistas detenidos ilegalmente.

Los once países —Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia— firmaron un comunicado, denunciando que los ataques israelíes a barcos humanitarios en aguas internacionales “constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”, exigiendo la rendición de cuentas de Israel.