Chilenos protestan por detención israelí de flotilla con destino a Gaza

En Chile, protestaron contra la detención de los activistas de la Flotilla Sumud. En la convocatoria recordaron la impunidad del régimen sionista para agredir Palestina, Irán y Líbano.

La detención de 11 barcos de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel en la que viajaba, entre muchos, la chilena Macarena Chahuan, provocó la indignación.

Abogados por Palestina se reunieron con el Subsecretario de Relaciones Internacionales para pedir la urgente intervención de la diplomacia chilena.

Las acciones Israel contra la flotilla es para ellos solo una manifestación más de la impunidad con la que actúa la entidad sionista.

La interceptación en aguas internacionales de una flotilla humanitaria es calificada de secuestro y viola la libertad de navegación, pero no es lo único que ha violado la entidad sionista.

Más de 72 000 palestinos asesinados, bombardeos contra civiles en Líbano, Siria e Irán son solo una parte del horror sionista, que parece que el mundo prefiere ignorar.

Beatriz Michell, Santiago de Chile.