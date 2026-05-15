Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB): La sustracción de la nacionalidad a ciudadanos bareiníes constituye una violación flagrante de los derechos humano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB) ha emitido un comunicado en el que reacciona ante la revocación de la nacionalidad de un número de ciudadanos bareiníes por parte del régimen Al Jalifa y el endurecimiento de las restricciones contra los seguidores de AhlulBayt (PB) en la región, condenando enérgicamente estas acciones.

Esta Asamblea enfatizó en su comunicado que el silencio o la acción mínima de la comunidad internacional ante esta peligrosa práctica conducirá a una mayor osadía de los regímenes represores en la violación flagrante de los derechos ciudadanos y la promoción de castigos colectivos en la región.

El texto de este comunicado es el siguiente:

La Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB), expresando su profunda preocupación y en los términos más enérgicos, condena la acción ilegal, arbitraria y violatoria de los derechos humanos del Gobierno de Baréin al privar de la nacionalidad a 69 personas de este país, así como el arresto de un número de clérigos destacados en ese país y la revocación de la membresía de tres parlamentarios. Según informes fidedignos, entre estas personas se encuentran clérigos, recitadores de elegías, activistas sociales, mujeres, hombres e incluso niños y recién nacidos que, sin ningún procedimiento judicial, sin investigaciones legales y fuera de la competencia del poder judicial, y únicamente basados en una orden del rey de Baréin, han sido privados de su derecho natural a la nacionalidad. Esta acción es un claro ejemplo de “condenas colectivas” y “castigos extralegales” que no son aceptables en ningún sistema jurídico civilizado.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el derecho a la nacionalidad se considera uno de los derechos más fundamentales de todo individuo. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que refleja el derecho internacional consuetudinario, declara explícitamente: «Nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad». La acción del Gobierno de Baréin al privar de la ciudadanía a individuos sin un juicio justo y sin distinguir entre los acusados y sus familiares (especialmente niños y recién nacidos que no tienen ninguna participación en las acusaciones atribuidas), constituye una violación flagrante de las obligaciones internacionales de este país conforme al artículo 24, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La inclusión de esta decisión respecto a recién nacidos no solo contradice las normas de derechos humanos, sino que es un ejemplo de “privación forzada de la nacionalidad” y “castigo colectivo” que ha sido fuertemente prohibido por los órganos de vigilancia de las Naciones Unidas.

La Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB) enfatiza que las acusaciones falsas y repetidas de “apoyo a Irán” o “espionaje para entidades extranjeras” son meramente un pretexto para reprimir a los opositores y violar sistemáticamente los derechos ciudadanos en Baréin. Este enfoque represivo recuerda los comportamientos inhumanos en sistemas totalitarios y socava completamente la credibilidad de cualquier reclamo de Estado de derecho en Baréin. Esta acción también viola el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad en la aplicación de castigos; ya que privar de la nacionalidad a niños y recién nacidos no guarda ninguna relación con las acusaciones políticas atribuidas a sus padres.

La Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB) insta a todas las instituciones supervisoras de derechos humanos de las Naciones Unidas, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos, al Comité de los Derechos del Niño, así como a la Organización de Cooperación Islámica y también a las autoridades religiosas eminentes y a los clérigos destacados, a que condenen formal e inmediatamente esta acción inhumana e ilegal, exijan al Gobierno de Baréin que restituya sin demora la nacionalidad de todas las personas afectadas (especialmente niños y recién nacidos) y declaren que ninguna persona en Baréin debe ser privada de su derecho natural a la nacionalidad por razón de vinculación familiar o ideas políticas. El silencio o la acción mínima de la comunidad internacional ante esta peligrosa práctica conducirá a una mayor osadía de los regímenes represores en la violación flagrante de los derechos ciudadanos y la promoción de castigos colectivos en la región.

La República Islámica de Irán, al expresar su solidaridad con las familias afectadas y condenar categóricamente esta acción antihumana, ha advertido sobre las consecuencias peligrosas de la expansión de tales prácticas y enfatiza en la necesidad de que todos los países se adhieran a las normas de derechos humanos y prohíban la privación arbitraria de la nacionalidad.

Cabe mencionar que, tras el ataque de Estados Unidos y el régimen sionista a la República Islámica de Irán y el inicio de la tercera guerra impuesta que cuenta con la cooperación de los gobernantes vendidos y las colonias de Estados Unidos en la región, en el colmo de la humillación y la frustración y por temor al colapso de su corona y su dominio tambaleante, han impuesto restricciones y presiones sin precedentes bajo el cargo de la empatía de los shiíes con la querida nación de Irán en el duelo por la pérdida de su gran líder, y para crear terror y pánico entre los shiíes incluso han perseguido, detenido, revocado la nacionalidad y expulsado del país a quienes han utilizado el verso de la istirja «Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un» en el perfil de su teléfono o en sus mensajes.

Asamblea Mundial de AhlulBayt (PB) 13 de mayo de 2026