Dahw al-Ard: una oportunidad para el acercamiento al Creador

Código de noticia: 1813929 fuente: Abna24

Dahw al-Ard es uno de los días más importantes y virtuosos en las creencias islámicas; el día en que la tierra emergió de debajo del agua y es reconocido como un tiempo bendito para la adoración, el ayuno y el acercamiento a Dios. En las narraciones, este día está vinculado a grandes acontecimientos como el nacimiento del Profeta Ibrahim (P) y el Profeta Jesús (P), y según un relato, será el día de la parusía del Imam al-Mahdi (P).