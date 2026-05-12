El cambio de dirección en la construcción de la civilización de los iraníes a la luz del Islam

Código de noticia: 1812935 fuente: Abna24

En respuesta a la duda de que los iraníes, tras el Islam, retrocedieron en el camino de la construcción de la civilización, se puede decir que la construcción de la civilización en Irán ni se detuvo ni disminuyó, sino que cambió de dirección. Mientras que antes del Islam las manifestaciones de la civilización se reflejaban mayoritariamente en forma de esplendores reales y la construcción de palacios, después del Islam, este enfoque cambió hacia la formación de una civilización espiritual y orientada a la sociedad con el objetivo de realizar la sociedad mahdista; una transformación que tuvo lugar con la presencia de el Imam ar-Rida (P) en Irán.