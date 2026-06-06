México reafirma el derecho de los pueblos a la autodeterminación frente a las presiones de Washington

Según TeleSUR, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en reacción a las recientes acciones hostiles y a las declaraciones injerencistas de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra Cuba, Colombia y Bolivia, defendió categóricamente el principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que la política exterior de México se basa en los principios establecidos en la Constitución del país, y que el respeto a la independencia de los Estados y al derecho de los pueblos a elegir su propio sistema político y a sus gobernantes constituye una parte inseparable de dicha política.

Sheinbaum enfatizó que todos los pueblos tienen el derecho de decidir libremente sobre sus gobernantes, sus estructuras políticas y la manera de resolver sus asuntos internos, y que ningún país extranjero debe intervenir en ese proceso.

9490**