Arbaín; una capacidad global para la unidad de la Umma islámica

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Desde la perspectiva de numerosos pensadores, el Arbaín no es simplemente un rito religioso, sino un fenómeno civilizatorio y de alcance mundial que vincula dos componentes fundamentales de la cultura chií: Ashura y la espera de la Aparición (Ẓuhūr). Por ello, los opositores a este movimiento intentan impedir su expansión mediante la creación de diversos obstáculos, desde perturbaciones sobre el terreno hasta guerras psicológicas y el fomento de las diferencias étnicas y religiosas. Sin embargo, el Arbaín posee la capacidad de convertirse en el eje de la convergencia de los musulmanes y de todos los creyentes en un solo Dios del mundo.