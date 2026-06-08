Irán responsabiliza a EEUU de toda ruptura de tregua y escalada en zona

“Por cualquier acontecimiento que ocurra en la región —ya sea que Estados Unidos sea el propio responsable de la violación del alto el fuego mediante ataques a buques comerciales iraníes o agresiones en las zonas del sur del país, o bien a través del régimen sionista en el Líbano en complicidad con Estados Unidos— la responsabilidad directa de Estados Unidos es evidente, y las consecuencias de la escalada de tensiones recaerán sobre Estados Unidos”, ha afirmado este lunes el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en una rueda de prensa.

Baqai ha aclarado que los ataques de la noche del domingo de Irán contra los objetivos israelíes son “una medida defensiva en el marco de la defensa del país y del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.

El domingo por la noche, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron una andanada de misiles contra territorios ocupados por Israel en respuesta a los persistentes ataques israelíes contra el Líbano, que violan el alto el fuego.

A su vez, el régimen sionista llevó a cabo la madrugda de este lunes ataques contra objetivos dentro del territorio iraní utilizando misiles balísticos lanzados desde el aire.

En reacción y previa advertencia de que respondería a una nueva agresión, Irán ha lanzado una segunda ola de ataques contra Israel.

Israel no actúa sin coordinación con Estados Unidos

Baqai ha resaltado que, a pesar de las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses, Irán tiene conocimiento de que el CENTCOM está completamente coordinado y coopera con el régimen sionista.

“Las declaraciones confusas de los funcionarios estadounidenses indican que o el régimen sionista está engañando a Washington, o existe una cooperación y división del trabajo entre ambos, siendo esta segunda opción la más probable según la experiencia”, ha criticado el vocero iraní, al tiempo que ha descrito la operación militar iraní de anoche contra objetivos israelíes como “completamente defensiva y conforme a la Carta de la ONU”.

Medidas de Israel no se separan de las políticas de EE.UU.

En respuesta a una pregunta sobre “cómo afectan los acontecimientos de las últimas horas a las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos”, ha declarado que, sin duda, “intensifican las sospechas”.

“Incluso ahora estábamos intercambiando mensajes con la parte estadounidense en un ambiente de profunda desconfianza. Sin duda, las acciones del régimen sionista en la región no pueden separarse de las políticas de Estados Unidos”, ha indicado.

En este sentido, ha resaltado que las contradicciones en las declaraciones de Estados Unidos hasta ahora, sus comportamientos inconsistentes y los comunicados que, según ellos mismos, pretendían ser confusos —ya fuera de manera deliberada o involuntaria—, han generado por sí solos suficiente perturbación en el proceso diplomático.

“Lo ocurrido en las últimas 24 horas no hará más que agravar esta situación de desorden en el proceso diplomático”, ha alertado.

Irán, al lado del Líbano

Baqai ha sostenido que los iraníes se consideran amigos del pueblo libanés. “La única manera de proteger la seguridad nacional del Líbano es mantener su cohesión nacional frente a los agresores. Cualquier acción que dañe esa cohesión no beneficia a Líbano”, ha remarcado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha llamado a las naciones islámicas y árabes a no favorecer, consciente o inconscientemente, los intereses del adversario. “No echen agua al molino del enemigo”, ha alertado.

El portavoz ha dejado en claro que Irán actuará allí donde sea necesario para proteger sus intereses nacionales y su seguridad. “No permitiremos que el régimen sionista y Estados Unidos repitan sus agresiones a diario. La diplomacia y el campo de batalla actúan al mismo nivel; en cualquier lugar que sea necesario, intervendrán las fuerzas armadas o los diplomáticos”, ha concluido.