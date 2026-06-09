NYT: Cae un helicóptero Apache de EEUU cerca del estrecho de Ormuz

Según ha informado este martes el diario estadounidense The New York Times, un helicóptero de ataque Apache del Ejército de Estados Unidos cayó el lunes cerca del estrecho de Ormuz y sus dos tripulantes fueron rescatados con vida, citando a dos fuentes conocedoras del incidente.

Las causas del suceso no estaban claras de inmediato. Según el reporte, las autoridades estadounidenses investigan si la aeronave fue alcanzada por fuego iraní, sufrió una avería mecánica o se vio afectada por algún otro incidente operativo.

Durante las últimas horas, la tensión en la zona ha aumentado significativamente tras los bombardeos israelíes contra Dahiya, en los suburbios meridionales de Beirut (capital libanesa).

Teherán condenó los ataques y reiteró que cualquier acción militar israelí contra el Líbano constituye una amenaza directa para la estabilidad regional. La República Islámica había advertido previamente que cualquier aventura hostil del régimen israelí contra el Líbano o contra sus aliados regionales encontraría una respuesta contundente.

En este contexto, Irán llevó a cabo entre el domingo y el lunes una operación de represalia contra objetivos israelíes en los territorios ocupados, después de que el régimen de Tel Aviv intensificara sus ataques contra territorio libanés. Según las autoridades iraníes, estas acciones representan una violación del alto el fuego alcanzado en abril y amenazan con reactivar un ciclo de confrontación regional.

Para Teherán, la ecuación sigue siendo simple y contundente: el alto el fuego es indivisible. Irán, en el marco de la doctrina de la “unidad de frentes”, considera un ataque contra el Líbano como un ataque contra los términos de la tregua misma.

Aunque Irán anunció el lunes el cese de sus operaciones, pero ha enfatizado que, si continúan las agresiones y actos hostiles, especialmente en el sur del Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y aplastantes que las anteriores.

Las autoridades iraníes afirman que los acontecimientos recientes demuestran que la estrategia de presión militar impulsada por Tel Aviv con respaldo estadounidense no ha logrado debilitar las capacidades de disuasión de los movimientos de Resistencia en la región.

La caída del helicóptero estadounidense también coincide con una creciente militarización del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y paso obligado para cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Durante las últimas semanas, la zona ha sido escenario de despliegues navales, operaciones de vigilancia, interceptaciones de drones y un aumento de la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico.

Por su parte, la República Islámica comenzó a aplicar controles mucho más estrictos sobre el estrecho de Ormuz después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el 13 de abril un bloqueo naval ilegal contra buques y puertos iraníes, en violación de los términos de un alto el fuego declarado el 8 de abril tras una guerra de agresión estadounidense-israelí de 40 días contra el país persa, estallada el 28 de febrero.