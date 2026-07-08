2,5 millones de iraquíes homenajean al Líder mártir de Irán en Nayaf

Las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) han informado este miércoles que, según las primeras estimaciones, la cifra de participantes en el cortejo fúnebre del Líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en la ciudad santa de Nayaf superó los 2 millones 300 mil personas.

Según Al-Hashad Al-Shabi, la cifra exacta aumentrá debido a la continua llegada de asistentes desde diferentes provincias iraquíes en la ceremonia, iniciada a las 6:00 (horal local) después de que se celebraran las oraciones fúnebres en el santuario del Imam Ali (P).

La procesión partió del santuario, atravesó el puente de Kufa en dirección a la plaza al-Sadrin, antes de que el cuerpo continuara su camino hacia Karbala.

El corresponsal de la cadena libanesa Al-Mayadeen, citando a la Gobernación de Karbala, ha anunciado que las autoridades han registrado la participación de siete millones personas en duelo en esta ciudad.

Entre las banderas de Irán y de los movimientos de la Resistencia que los ciudadanos iraquíes portaban durante la ceremonia fúnebre del Líder mártir, también destacaban las banderas rojas, consideradas un símbolo de la reivindicación de la sangre derramada del Líder mártir de Irán.

Los féretros de la familia del Líder mártir de Irán han se encuentran trasladados a Karbala para ser llevados a los santuarios del Imam Husein (P) y de su hermano mártir Hazrat Abás (P) en la continuación de las ceremonias de despedida.

Aunque se esperaba que las ceremonias fúnebres en Nayaf y Karbala duraran solo unas horas, los informes indicaron que la magnitud del evento lo convirtió en uno de los más grandes en la historia moderna de las dos ciudades, que habitualmente acogen a millones de peregrinos durante los meses islámicos de Muharram, Safar, Shaaban y Ramadán.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei fue martirizado, junto con algunos miembros de su familia, el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión ilegal de 40 días librada por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán.

Los participantes en las ceremonias fúnebres celebradas en honor al Líder mártir reclaman justicia para los autores de los crímenes.