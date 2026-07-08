La unidad islámica en la visión estratégica del Líder mártir de Irán

La unidad islámica constituye uno de los conceptos estratégicos más importantes en el pensamiento del ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien durante años la ha señalado como una de las necesidades fundamentales del mundo islámico.

Desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución Islámica, la unidad no es simplemente una consigna política ni una recomendación moral, sino una necesidad religiosa, civilizatoria y estratégica para preservar la dignidad de los musulmanes y hacer frente a los desafíos que afronta la comunidad islámica. Desde esta óptica, muchos de los problemas actuales del mundo musulmán —desde la inseguridad y el atraso hasta la dominación de potencias extranjeras sobre el destino de los países islámicos— tienen su origen en la división y el alejamiento de los musulmanes del principio de la unidad.

En el pensamiento del ayatolá Jamenei, el islam ha enfatizado desde sus inicios la fraternidad y la solidaridad entre los creyentes, situando la unidad como uno de los pilares fundamentales para la conformación de la sociedad islámica. Él considera que cuanto más se acerquen los musulmanes a este principio, mayor será su capacidad para alcanzar sus ideales y enfrentar las amenazas externas. Por ello, ha insistido repetidamente en que la cuestión de la unidad no debe quedar relegada a un segundo plano, sino que debe ocupar un lugar prioritario en el mundo islámico.

Como afirmó ante los participantes de la Conferencia de la Unidad Islámica:

“Lo que hoy ocupa el primer lugar entre las prioridades del mundo islámico es la unidad”.

La unidad: una necesidad vital para el mundo islámico

El Líder de la Revolución considera la unidad como una respuesta a las complejas circunstancias y a los amplios desafíos que enfrenta el mundo islámico. Desde su punto de vista, la comunidad musulmana se encuentra en una situación que exige más que nunca convergencia y cohesión.

Refiriéndose a las múltiples dificultades que afronta el mundo islámico, señaló:

“Hoy los problemas en el mundo islámico son muy numerosos. El islam ha insistido tanto en la unidad y cohesión de los musulmanes y en la fraternidad entre ellos... ‘Y aferraos todos juntos a la cuerda de Dios’; aferraos todos a la cuerda divina, permaneced unidos. Quiero pedir a todos los musulmanes, especialmente a los ulemas, intelectuales, responsables gubernamentales, políticos, personalidades destacadas y élites de todos los países, que reconozcan la mano traidora de los enemigos de la comunidad islámica detrás de esta división. Esta división no es natural; es una división impuesta, una división inducida”.

Estas palabras muestran que, desde su perspectiva, las discrepancias existentes en el mundo islámico no son simplemente el resultado de diferencias naturales entre pueblos y escuelas religiosas, sino que en muchos casos son consecuencia de políticas orientadas a debilitar a los musulmanes. Por ello, combatir la división y avanzar hacia la unidad constituye una necesidad urgente para la comunidad islámica.

La unidad como fundamento del poder y la dignidad de los musulmanes

Uno de los aspectos centrales del pensamiento del ayatolá Jamenei sobre la unidad islámica es la relación directa entre unidad y poder. El Líder mártir sostiene que los musulmanes disponen de enormes capacidades humanas, económicas y culturales, y que si estas capacidades se canalizan a través de una voluntad común, el mundo islámico podrá convertirse en una de las mayores potencias globales.

Al explicar esta realidad afirmó:

“Esto representa una amenaza para el aparato de la arrogancia y del colonialismo: mil quinientos millones de musulmanes, tantos países islámicos, tantos recursos, este extraordinario potencial humano; si este conjunto permaneciera unido y avanzara mediante la unidad hacia los objetivos islámicos, las demás potencias ya no podrían proclamarse dueñas del poder mundial”.

Esta visión demuestra que la unidad islámica no constituye únicamente un instrumento para reducir las diferencias, sino un factor decisivo en la construcción del poder global de los musulmanes. Por ello, ha subrayado en diversas ocasiones que, si la comunidad islámica actuara de manera cohesionada, podría desempeñar un papel mucho más influyente en las relaciones internacionales y defender con mayor eficacia sus intereses. Como expresó:

“Si la comunidad islámica estuviera unificada, sin duda se convertiría en una potencia singular en el escenario de la política mundial”.

La política de división: una estrategia permanente de los enemigos

Otro tema recurrente en los discursos del Líder de la Revolución es su advertencia sobre las políticas divisorias promovidas por las potencias dominantes. Según el Líder mártir, los enemigos del islam han comprendido perfectamente que la unidad de los musulmanes puede desafiar su posición de poder y, por ello, trabajan constantemente para sembrar discordia entre los pueblos y las escuelas islámicas.

En este sentido afirmó: “La visión del aparato de la arrogancia y del colonialismo respecto al mundo islámico consiste hoy en intentar alejarlo cada vez más de su propia unidad”.

Asimismo, advirtió sobre los objetivos de estas políticas: “Los enemigos quieren asegurar su posición dominante mediante nuestra división y llevarnos a nosotros mismos a la destrucción con nuestras propias manos”.

Desde la perspectiva del ayatolá Jamenei, muchas de las guerras, crisis e inseguridades que han afectado a los países islámicos en las últimas décadas pueden analizarse dentro de este marco. Por ello, comprender esta estrategia y hacerle frente constituye una de las responsabilidades más importantes de las élites y de los pueblos musulmanes.

La unidad entre chiíes y suníes: eje de la cohesión de la Umma

El ayatolá Jamenei ha insistido siempre en la necesidad de la convergencia entre los seguidores de las distintas escuelas islámicas. Desde su punto de vista, las diferencias jurídicas y doctrinales no deben transformarse en hostilidad o enfrentamiento, ya que los enemigos del islam utilizan precisamente esas brechas para perjudicar a la comunidad musulmana.

Ha afirmado repetidamente que “Todos deben tomarse en serio la cuestión de la unidad”.

Asimismo, considera que la unidad no significa abandonar las convicciones religiosas propias, sino cooperar sobre la base de los numerosos elementos comunes del islam. Dentro de este marco, los musulmanes pueden preservar sus identidades doctrinales y, al mismo tiempo, permanecer unidos frente a amenazas compartidas.

Desde su perspectiva, la comunidad islámica solo podrá alcanzar sus grandes objetivos cuando se conciba a sí misma más allá de las limitadas fronteras étnicas y sectarias. Por ello, define la Umma (comunidad) islámica de la siguiente manera:

"La comunidad islámica, en su verdadero significado, es una entidad cohesionada que actúa con una voluntad y un objetivo comunes”.

En el pensamiento del ayatolá Jameneí, la cuestión palestina constituye uno de los temas más importantes capaces de acercar a los pueblos musulmanes entre sí. Él ha considerado siempre la causa palestina como una cuestión que concierne a todos los musulmanes y sostiene que el apoyo al pueblo palestino puede contribuir al fortalecimiento de la solidaridad islámica.

Como ha subrayado: “Hoy la cuestión de Palestina es la principal cuestión del mundo islámico. Si el mundo islámico mantiene una unidad de criterio y una acción conjunta respecto a Palestina, muchos de los problemas del mundo musulmán se resolverán y los enemigos del islam no podrán aprovecharse de las divisiones entre los musulmanes”.

Desde su perspectiva, la ocupación de Palestina no constituye únicamente una crisis regional, sino que simboliza la injerencia y el afán de dominación de las potencias arrogantes sobre el mundo islámico. Por ello, el respaldo al pueblo palestino no solo representa un deber humano e islámico, sino también un factor que contribuye al fortalecimiento de la unidad y la convergencia de la comunidad islámica.

Asimismo, Palestina ocupa, en la visión del Líder de la Revolución, un lugar central como uno de los principales puntos de encuentro entre los pueblos y gobiernos musulmanes; una causa capaz de trascender las diferencias sectarias y políticas y de servir como base para una mayor solidaridad y cooperación en el conjunto del mundo islámico.

La responsabilidad de los eruditos, las élites y los gobiernos islámicos

El Líder mártir de la Revolución considera que la realización de la unidad requiere el esfuerzo constante de todos los sectores de la sociedad islámica. En numerosas ocasiones ha exhortado a los ulemas, intelectuales, élites y responsables de los países musulmanes a trabajar por el fortalecimiento de la solidaridad entre los musulmanes y a impedir que las diferencias secundarias se conviertan en profundas fracturas.

En una de sus intervenciones señaló: “Debe prestarse una gran atención a la cuestión de la unidad de la comunidad islámica”.

Esta visión demuestra que la unidad islámica no es simplemente un ideal teórico, sino un conjunto de comportamientos, políticas y acciones concretas que deben ser promovidas tanto por los pueblos como por los gobiernos musulmanes.

La unidad: el camino para derrotar las conspiraciones

Desde la perspectiva del ayatolá Jameneí, no existe ningún instrumento más eficaz que la unidad para proteger a los musulmanes frente a las conspiraciones y las presiones externas. Él considera que, siempre que los musulmanes han actuado de forma conjunta, han sido capaces de superar las dificultades, mientras que las divisiones han permitido a sus enemigos aprovecharse de la situación.

En este sentido afirmó: “Si los hermanos musulmanes adoptan la unidad, la unión, la concordia y la solidaridad en toda la región islámica, prevalecerán sobre todas estas conspiraciones”.

Esta afirmación resume la visión estratégica del Líder de la Revolución sobre la unidad islámica: una visión que no considera la unidad como una cuestión ceremonial o simbólica, sino como la condición esencial para el éxito y el progreso del mundo islámico.

Conclusión

La unidad islámica en el pensamiento del ayatolá Jameneí constituye una de las estrategias más importantes para restaurar el poder, la dignidad y la independencia de la comunidad islámica. Esta visión se fundamenta en las enseñanzas coránicas, en la experiencia histórica de los musulmanes y en las realidades políticas del mundo contemporáneo. Desde su perspectiva, el mundo islámico, pese a disponer de enormes recursos humanos y materiales, solo podrá recuperar su verdadera posición mediante la solidaridad y la cooperación.

Dentro de este marco, combatir las políticas divisorias, fortalecer la cooperación entre los pueblos y gobiernos musulmanes, prestar atención a la causa palestina, impulsar el papel de los ulemas y las élites y superar las diferencias secundarias constituyen algunos de los requisitos fundamentales para la realización de la unidad islámica. Conforme a esta visión, cuanto más avance la comunidad islámica hacia la cohesión y la integración, mayor será su capacidad para afrontar los desafíos y construir un futuro más poderoso; un futuro en el que los musulmanes puedan desempeñar un papel más digno y relevante en los acontecimientos mundiales apoyándose en sus amplios elementos comunes.