Israel ha llevado a cabo cerca de 3.500 ataques aéreos en el Líbano desde el alto el fuego del 17 de abril

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Israel ha llevado a cabo cerca de 3.500 ataques aéreos contra el Líbano y cientos de explosiones controladas desde que Estados Unidos anunció un alto el fuego para el país el 16 de abril, declaró el lunes el ministro de Defensa del Líbano, Michel Menassa.

Según informó Reuters el lunes, el alto el fuego mediado por Estados Unidos entró en vigor poco después de la medianoche del 17 de abril, mientras las tropas israelíes seguían desplegadas en profundidad dentro del sur del Líbano. Aunque la tregua ha logrado detener en gran medida los ataques aéreos contra Beirut y sus suburbios, no ha conseguido poner fin a los combates en el sur del Líbano entre Israel y Hezbolá.

Durante una reunión del gabinete, Menassa afirmó que entre el 17 de abril y el 7 de junio Israel llevó a cabo 3.491 ataques aéreos, 407 demoliciones controladas y seis operaciones de «arrasamiento» o demolición, que han dejado algunas aldeas enteras de la franja más meridional del Líbano completamente arrasadas. Estas estadísticas fueron publicadas posteriormente en la plataforma X por la oficina del primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Según Reuters, el ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Salam afirmó que la más reciente escalada ha provocado nuevas oleadas de desplazamiento, sometiendo a una fuerte presión la capacidad del Líbano para acoger a las familias que huyen de las zonas afectadas.

Más de un millón de personas —una quinta parte de la población del Líbano— ya han sido desplazadas por los ataques israelíes y las advertencias de evacuación emitidas en todo el país desde que estalló la guerra el 2 de marzo.