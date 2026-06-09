Un fuerte terremoto sacude Cuba y se siente en México y Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la región noroccidental de Cuba, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo su epicentro frente a la costa occidental de la isla y fue percibido en varias provincias cubanas, así como en regiones de México y el estado de Florida, en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales de gran magnitud, mientras continúan las evaluaciones en las zonas afectadas.

El terremoto ocurrió en un momento en que Cuba enfrenta dificultades relacionadas con el deterioro de parte de su infraestructura y las consecuencias del prolongado bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, factores que aumentan la preocupación ante posibles emergencias y desastres naturales.

Las autoridades cubanas mantienen el monitoreo de la situación y continúan evaluando los efectos del movimiento telúrico.