Irán cierra estrecho de Ormuz tras agresiones de EEUU y ataca 2 buques infractores

El cuartel general central de Jatam al-Anbiya ha declarado que, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, el estrecho de Ormuz queda cerrado al tránsito de todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales.

“En continuación de las maldades del criminal Estados Unidos y teniendo en cuenta el inicio de los ataques del ejército agresor de ese país a algunas áreas del sur en la provincia de Hormozgán, desde este momento, debido a la inseguridad en la región, el estrecho de Ormuz para el tránsito de cualquier tipo de embarcación, ya sea petrolero o comercial, se declara cerrado y cualquier tránsito será objeto de ataque”, ha anunciado en un comunicado.

Además, ha desmentido “la afirmación de Estados Unidos sobre el paso de un barco por el estrecho”.

CGRI ataca dos buques que intentaron pasar ilegalmente por Ormuz

Por su parte, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha afirmado que dos buques que intentaban pasar ilegalmente por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados.

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de Irán ha dejado claro que como consecuencia de la violación repetida de las condiciones del alto el fuego por el enemigo estadounidense, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

“Advertimos que ninguna embarcación debe zarpar desde su fondeadero en el Golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier aproximación al estrecho de Ormuz será considerada como cooperación con el enemigo”, ha agregado.

En otro mensaje de advertencia, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), ha afirmado que actuará con firmeza ante cualquier tránsito de embarcaciones por el estrecho, Instando a los buques a abstenerse por completo de transitar por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso, para su propia seguridad.