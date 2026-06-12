Calma frágil en el sur del Líbano; el régimen sionista continúa sus ataques esporádicos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Los cazas del régimen sionista atacaron en la mañana de este viernes la zona de Arid Dbayn, en el sur del Líbano.

Según informó la cadena Al Araby, el ejército del régimen sionista llevó a cabo también durante la noche anterior una operación de demolición en la llanura de la localidad de Al-Khiam. En el distrito de Nabatiyeh, un dron israelí atacó asimismo la localidad de Jibchit, mientras que la mayoría de las ciudades y aldeas de los distritos de Tiro y Bint Jbeil permanecen en un estado de calma cautelosa.

Calma relativa en el sur del Líbano

Edmond Sassin, corresponsal de Al Araby en el sur del Líbano, declaró que las primeras horas de la madrugada transcurrieron en relativa calma y que el único ataque registrado fue el de un dron israelí contra la localidad de Jibchit.

Añadió que durante la jornada anterior se produjo una amplia escalada de los ataques del régimen sionista en el sur del Líbano, de modo que más de 40 ciudades y aldeas fueron atacadas por drones y aviones de combate israelíes.

Según explicó, el principal foco de estos ataques fue el eje occidental del sur del Líbano, especialmente la zona de Tiro-Al Abbasiyah, donde varias personas alcanzaron el martirio. La localidad de Deir Qanoun an-Nahr también figuró entre las áreas atacadas.

El eje Majdal Zoun, epicentro de los enfrentamientos

Sassin señaló que la atención se centra ahora en el eje Majdal Zoun-Tayr Harfa, donde se han registrado enfrentamientos entre Hezbolá y el ejército del régimen sionista.

Según este informe, las fuerzas israelíes intentan avanzar hacia los barrios orientales de la localidad de Majdal Zoun.

Por su parte, Hezbolá anunció que tendió una emboscada contra una unidad del régimen sionista que intentaba avanzar desde la zona de Tayr Harfa hacia Wadi Hassan.

El movimiento subrayó que atacó una concentración de fuerzas del régimen sionista y llevó a cabo varios ataques con misiles contra ellas. Asimismo, informó de que un tanque del ejército israelí fue alcanzado en Bint Jbeil y añadió que los vehículos militares enviados para evacuarlo también fueron puestos bajo fuego.

Intentos israelíes de crear un cinturón de seguridad

El corresponsal de Al Araby indicó además que el ejército del régimen sionista intenta tomar el control de las alturas de Majdal Zoun y Al-Mansouri, que dominan la Línea Azul.

Según sus declaraciones, las fuerzas del régimen sionista también buscan alcanzar las alturas de Ali al-Tahir para restablecer el cinturón de seguridad que existía antes de la retirada israelí del sur del Líbano en el año 2000.

Continúan los ataques diarios de Hezbolá

Por otro lado, Abdulqader Abdulhamid, corresponsal de Al Araby en Jerusalén ocupada, afirmó que los ataques de Hezbolá contra posiciones del régimen sionista continúan con la misma intensidad observada en los últimos días.

Indicó que el número de estas operaciones oscila diariamente entre 15 y 20 ataques.

Según los informes del ejército del régimen sionista, estas acciones dejan un promedio diario de entre 10 y 15 heridos.

Algunos medios y plataformas del régimen sionista también informaron del traslado de varios heridos al Hospital Rambam, aunque no se han publicado cifras precisas sobre su número.

Persisten las alertas de seguridad

Abdulhamid añadió que durante la jornada anterior las sirenas de alerta sonaron una sola vez, mientras que hoy se registró otro aviso similar.

Explicó que parte de estas alertas están relacionadas con operaciones llevadas a cabo cerca de la frontera con el Líbano y no necesariamente con infiltraciones o ataques en el interior de los territorios ocupados.

Asimismo, el ejército del régimen sionista anunció que sus fuerzas han llegado a la zona de Wadi al-Saluqi, una medida que forma parte de los intentos de avanzar por tierra hacia las alturas y las áreas dominantes del sur del Líbano.