La gran lección de Karbalá: el Imam Huséin (P) jamás inició la guerra

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Una de las enseñanzas más importantes del Levantamiento de Ashura es la fidelidad del Imam Huséin (P) a la ética y a la lógica divina en su enfrentamiento con el enemigo. Desde los primeros días de su presencia en Karbalá hasta el momento en que comenzó la batalla de Ashura, Sayyid al-Shuhada, el Imam Huséin (P), nunca fue quien inició la guerra. Incluso frente al numeroso ejército de Umar ibn Saad, eligió el camino del diálogo, la orientación y la guía espiritual. El Imam (P) se consideraba un guía para la humanidad y, hasta el último instante, procuró mantener abierta para sus adversarios la puerta del arrepentimiento y del retorno, para que la prueba quedara consumada para todos y la verdad y la falsedad se distinguieran con absoluta claridad.