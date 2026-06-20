El renacimiento de Zuhayr ibn Qayn bajo la mirada guía del Imam Huséin (P)

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Zuhayr ibn Qayn fue uno de los más destacados compañeros del Imam Huséin (P) en Karbalá. El rumbo de su vida cambió cuando su esposa lo alentó a encontrarse con el Imam Huséin (P). Aunque al principio intentó evitar cualquier encuentro con la caravana del Imam, una breve conversación con el Señor de los Mártires (P) transformó por completo su existencia. Abandonó todos sus apegos mundanos y, junto con su esposa, se unió al grupo de los compañeros de aquel noble Imam. El día de Ashura defendió con valentía a su Imam y finalmente alcanzó el martirio en el camino de la wilaya.