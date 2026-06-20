Quinta noche de Muharram
El renacimiento de Zuhayr ibn Qayn bajo la mirada guía del Imam Huséin (P)
Con motivo de la conmemoración de Zuhayr ibn Qayn
20 junio 2026 - 13:35
Código de noticia: 1828825
fuente: Abna24
Zuhayr ibn Qayn fue uno de los más destacados compañeros del Imam Huséin (P) en Karbalá. El rumbo de su vida cambió cuando su esposa lo alentó a encontrarse con el Imam Huséin (P). Aunque al principio intentó evitar cualquier encuentro con la caravana del Imam, una breve conversación con el Señor de los Mártires (P) transformó por completo su existencia. Abandonó todos sus apegos mundanos y, junto con su esposa, se unió al grupo de los compañeros de aquel noble Imam. El día de Ashura defendió con valentía a su Imam y finalmente alcanzó el martirio en el camino de la wilaya.
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