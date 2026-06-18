El primer ministro de Pakistán: El memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán entró en vigor tras su firma

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, al referirse a la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, afirmó que, como primer paso, se reabrirá el estrecho de Ormuz y se levantará el bloqueo naval impuesto a Irán.

El primer ministro pakistaní escribió en su cuenta de la red social X: «Me enorgullece anunciar que hoy el “Memorando Histórico de Islamabad” fue firmado electrónicamente entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Este memorando ha sido firmado por los respetados presidentes de ambos países y también ha sido aprobado por mí en calidad de mediador. La firma de este acuerdo al más alto nivel de los respectivos gobiernos demuestra el compromiso de ambas partes con una solución diplomática de este conflicto».

Añadió: «El Memorando de Entendimiento de Islamabad entrará en vigor de forma inmediata y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá inmediatamente el estrecho de Ormuz, mientras que los Estados Unidos de América levantarán de inmediato el bloqueo naval».

En la declaración del primer ministro de Pakistán se señala: «Pakistán, con el apoyo del Estado de Catar, como mediador conjunto, celebrará la ceremonia oficial prevista para el 19 de junio de 2026 en Suiza, con el fin de conmemorar este importante acontecimiento e iniciar las negociaciones a nivel técnico».

Sharif continuó: «Expreso mis más sinceras felicitaciones y mi profundo agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya firme apuesta por la diplomacia y su preferencia por una solución pacífica contribuyeron una vez más al fin de un conflicto que podría haber tenido consecuencias devastadoras para la región y más allá».

Asimismo, afirmó: «También agradezco la dedicación y los incansables esfuerzos del equipo negociador estadounidense, incluidos James David Vance, Steven Witkoff y Jared Kushner, por su valiosa contribución a este logro».

Prosiguió: «Expreso igualmente mi profundo respeto y reconocimiento a Ayatolá Seyed Mojtabá Hoseiní Jameneí, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y al presidente Masoud Pezeshkian, por su sabiduría, visión de futuro y prudencia política al aceptar la vía de la paz. Del mismo modo, valoro los esfuerzos del equipo negociador iraní, incluidos Mohammad Baqer Qalibaf, Abbas Araqchi y Eskandar Momeni, cuya paciencia, perseverancia y compromiso con una interacción constructiva desempeñaron un papel esencial en la consecución de este acuerdo».

El primer ministro pakistaní declaró: «Considero especialmente necesario agradecer los esfuerzos sinceros y la interacción constructiva del liderazgo del Estado de Catar para alcanzar este punto. Asimismo, considero digna de elogio la destacada contribución del liderazgo del Reino de Arabia Saudí, la República de Turquía y la República Árabe de Egipto en este proceso».

Respecto a Pakistán, añadió: «También deseo mencionar de manera especial al mariscal de campo Asim Munir, cuyos incansables esfuerzos, dedicación desinteresada y papel eficaz en la facilitación de este avance y en la promoción de la paz y la estabilidad regional fueron de gran importancia».

El primer ministro de Pakistán concluyó: «Espero que este memorando de entendimiento sirva como una base duradera para una mayor comprensión, respeto mutuo y prosperidad compartida para toda la región».