Homenaje a las familias de los mártires de Minab en el Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) rindió homenaje anoche a 360 familiares de los mártires de la escuela Shajarat al-Tayyiba del condado de Minab en una ceremonia especial.

La ceremonia se celebró en el Patio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) con la presencia de los servidores del santuario alauí. Asimismo, el Ayatolá Seyed Mojtabá Hoseiní Jameneí, representante del Líder Supremo de la República Islámica de Irán en Irak, asistió a este acto.

Las familias de los mártires llegaron a Irak hace tres días por invitación oficial del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él). La peregrinación a los santos santuarios y el reconocimiento a la paciencia, el sacrificio y la resistencia de las familias de los mártires han sido señalados como los principales programas de este viaje espiritual.