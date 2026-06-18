El mayor ataque con drones contra Moscú en los últimos dos años

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Medios rusos informaron que una importante refinería de petróleo en las afueras de Moscú y un edificio residencial fueron alcanzados durante un amplio ataque con drones llevado a cabo por Ucrania. Imágenes difundidas por medios locales mostraron una densa columna de humo sobre la refinería de Kapotnia.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus sistemas de defensa aérea destruyeron alrededor de 555 drones durante el ataque nocturno. Según Serguéi Sobianin, aproximadamente 180 drones fueron derribados cuando se dirigían hacia Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la operación como una «respuesta justificada» a los ataques rusos contra ciudades ucranianas y aseguró que tuvo como objetivo instalaciones que respaldan la maquinaria militar rusa.

Andréi Vorobiov, gobernador de la región de Moscú, informó que 16 personas resultaron heridas y que varios aeropuertos de la capital sufrieron interrupciones temporales.

Reuters describió la ofensiva como uno de los mayores ataques con drones contra Moscú este año. Según diversos medios internacionales, la operación forma parte de la estrategia ucraniana de golpear infraestructuras energéticas y militares en territorio ruso para aumentar la presión sobre Moscú.

La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, continúa en una fase de desgaste, con ataques de largo alcance por ambas partes y sin que hasta ahora se haya alcanzado una solución política duradera.