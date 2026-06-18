Operaciones de Hezbolá: soldado israelí abatido y casi doce heridos

El soldado israelí, identificado como Alexander Filin de 29 años, fue abatido y otros siete resultaron heridos el miércoles cuando un artefacto explosivo improvisado del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) explotó cerca de ellos en el sur del Líbano, según el ejército israelí.

Entre los heridos se encuentran el subcomandante de la 36.ª División con rango de coronel, un comandante de batallón del 556.º Regimiento de Transporte y un oficial de la reserva con rango de teniente coronel.

También, un suboficial de combate y tres soldados de la reserva, una de las cuales era mujer, también sufrieron heridas leves en la operación de Hezbolá.

Según los medios hebreos, estos oficiales y militares sionistas resultaron heridos cuando estaban patrullando a lo largo del río Litani.

Un doble ataque con drones de Hezbolá hiere a cinco soldados

Mientras tanto, en un ataque aparte ocurrido el miércoles por la mañana, dos drones explosivos de Hezbolá hirieron a cinco soldados que operaban en el sur del Líbano.

El primer dron explotó cerca de un tanque perteneciente a la Brigada Givati ​​durante la madrugada del martes. La metralla del dron hirió a cuatro soldados, quienes fueron evacuados en helicóptero al hospital para recibir atención médica.

Poco después, otro dron explotó, hiriendo a un quinto soldado, que también fue evacuado.

El ejército israelí ha elevado a 9230 el número total de heridos desde el 28 de febrero, tras una escalada bélica directa contra Irán que llevó al recrudecimiento de los ataques contra el Líbano, según el ministerio de salud del régimen sionista.

Asimismo, la cartera israelí registró además 21 nuevos heridos desde la última actualización difundida el lunes.

Los datos oficiales indicaron que los hospitales israelíes contabilizaron 1331 heridos procedentes del frente norte (en las operaciones de Hezbolá) tras la entrada en vigor del alto al fuego con Irán, el 8 de abril.

Por ello, el balance de heridos registrados desde el mismo frente después del alto al fuego con el Líbano alcanzó 913 casos.

Hezbolá continúa enfrentándose a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, atacando concentraciones de soldados y vehículos, y emboscando a militares del régimen en represalia por sus ofensivas contra el país.