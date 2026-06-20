Muharram en Zainabiya de Estambul; lágrimas por las tragedias de AhlulBayt (PB) y llamado a la unidad de la Ummah

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Los amantes de AhlulBayt (PB), reunidos en la Mezquita y Centro Cultural Zainabiya, escucharon las intervenciones del Hoyatoleslam Sheij Salahaddin Özgündüz, de Ahmet Turgut, escritor y guionista, y del Dr. Muhammed Emin Koç, de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Azerbaiyán.

Ahmet Turgut afirmó durante este encuentro: «Es imposible que quien se sumerja en el mar de Kawthar no vea el coral. El coral, con su color rojo y evidente, parece gritar: “Aquí estoy”. Ese color rojo, con el color del martirio, es un resumen y un reflejo de la Karbalá del Imam Huséin (P).»

«Sin embargo, el Imam Hasan (P), que es como una perla, siempre ha permanecido dentro de las conchas y en mayores profundidades. Por ello, acercarse a las bellezas husainíes y comprenderlas siempre ha resultado más difícil para la Ummah del Profeta (la paz sea con él y su familia).»

«No obstante, sabemos que si permanecemos fieles al Imam Huséin (P) y podemos demostrar nuestra lealtad junto a él, si Dios quiere, esa gracia continuará también con el Imam Hasan (P) y, por voluntad divina, se vinculará igualmente con la Gran Señora Zainab (PB).»

Posteriormente, el Dr. Muhammed Emin Koç, de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Azerbaiyán, declaró: «Hoy la humanidad necesita misericordia y los creyentes necesitan unidad y monoteísmo. La señal de este camino es el amor, la misericordia, la justicia y las bendiciones de AhlulBayt (PB); AhlulBayt que están conformados por el Imam Hasan (P), el Imam Huséin (P), Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) y el Profeta de la Misericordia, Muhammad al-Mustafá (la paz sea con él y su familia). Alcanzar este objetivo solo es posible a través de este camino y no existe otro.»

A continuación, el Hoyatoleslam Sheij Salahaddin Özgündüz manifestó en su intervención: «Los musulmanes son hermanos entre sí y nadie puede cambiar esta realidad. Esta tierra es nuestra tierra, no la de los yazidíes. Ustedes dicen: “La mayoría está con nosotros”; pero eso es mentira. ¿Quiénes son ustedes? En este país no existe nadie de ustedes. ¿Hay acaso alguien en este país que lleve el nombre de Yazid? Tal vez exista alguien llamado Muawiya, pero no hay ni una sola persona llamada Yazid.»

«La mayor cantidad de nombres vinculados al Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia) y a AhlulBayt (PB), tanto entre hombres como entre mujeres, puede verse en esta tierra. Nosotros estamos en las filas de Muhammad (la paz sea con él y su familia); en las filas de quienes estuvieron junto a él en Badr, Uhud, Jandaq, Siffín, Nahrawán y Karbalá.»

«Toda esta nación, ya sean hanafíes, shafiíes o alavíes, se encuentra en esta misma fila. Aquí no hay nadie de ustedes. Allí donde fueron vendidos, criados y educados, regresen a esos lugares. Esta no es su tierra; esta es nuestra tierra.»

Tras concluir los discursos, los amantes de AhlulBayt (PB) derramaron lágrimas de duelo mientras escuchaban las elegías recitadas por un maddah de AhlulBayt (PB).