Ramazani: Negociar en la lógica del sistema hegemónico significa imponer exigencias

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El Ayatolá Reza Ramazani, secretario general de la Asamblea Mundial AhlulBayt (PB), al intervenir en la ceremonia de duelo de la quinta noche de Muharram y señalar que el eje principal de sus palabras era el sistema del Imamato, afirmó: «Si el Imamato se vincula con la Umma y la Umma permanece junto al Imam, esa sociedad progresará y, en mi opinión, se convertirá en una sociedad invencible».

El Ayatolá Ramazani continuó: «Dios ha establecido normas y leyes para la vida humana que no son únicamente individuales, sino que también poseen dimensiones sociales, y la aplicación de estas leyes en la sociedad requiere de un sistema de gobierno».

Refiriéndose al establecimiento del gobierno islámico por parte del Noble Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) en Medina, señaló: «El Noble Profeta (la paz sea con él y su familia) estableció un gobierno una vez que se dieron las condiciones necesarias, porque el islam no se limita a la oración, el ayuno y los actos individuales de adoración; también posee un programa para la administración de la sociedad».

Añadió: «Todos los profetas divinos procuraron establecer la justicia en la sociedad, tal como afirma el Sagrado Corán: “Para que las personas establezcan la justicia”».

El Ayatolá Ramazani, al referirse a las dificultades soportadas por el Noble Profeta (la paz sea con él y su familia) y los primeros musulmanes, afirmó: «El Noble Profeta (la paz sea con él y su familia) y sus compañeros sufrieron enormemente, pero lo que convirtió al islam en una religión global fue, ante todo, la moral del Profeta».

Añadió: «El islam se expandió gracias a la moral del Profeta y, en los escenarios donde fue necesaria la defensa, una espada como la de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) acudió en auxilio del islam».

Refiriéndose al papel del Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él) en la revitalización del gobierno religioso, afirmó: «Los occidentales creían que jamás volvería a formarse un gobierno religioso en el mundo y que todos los gobiernos serían seculares, pero el Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él) destruyó esa idea».

El Ayatolá Ramazani declaró: «La Revolución Islámica demostró que en esta época también puede formarse un gobierno religioso, y esta revolución alteró las ecuaciones del sistema hegemónico en el mundo».

Refiriéndose a la firmeza de la República Islámica de Irán frente a las grandes potencias, afirmó: «Hoy, la única potencia que se enfrenta a Estados Unidos y a los matones del mundo es el Irán Islámico».

El Ayatolá Ramazani añadió: «Si alguien retrocede ante el sistema hegemónico, ellos avanzarán varios pasos, porque su lenguaje es el lenguaje de la resistencia, y la negociación en la lógica del sistema hegemónico significa imponer exigencias».

La negociación en la lógica del sistema hegemónico: imponer exigencias

Un miembro de la Asamblea de Expertos, al referirse a la naturaleza del comportamiento de Estados Unidos y del sistema hegemónico, afirmó: «Si existe el más mínimo retroceso frente a esta corriente, ellos avanzarán varios pasos, porque su lenguaje es el lenguaje de la resistencia y no entienden ningún otro lenguaje».

Añadió: «La negociación en la lógica del sistema hegemónico no es un diálogo igualitario y justo, sino que significa imponer exigencias. Cuando el sistema hegemónico dice: “Negocien con nosotros”, enumera una por una sus exigencias y espera que la otra parte las ejecute».

El Ayatolá Ramazani declaró: «La República Islámica de Irán ha transformado la literatura de la negociación; es decir, el principio de la negociación es aceptado en el ámbito internacional, pero el regateo dentro de la negociación y la forma de dirigirse a las potencias hegemónicas deben ser tales que no exista ningún retroceso».

Subrayó: «Es necesario comprender plenamente el lenguaje del sistema hegemónico, porque incluso un solo paso atrás los vuelve más insolentes y aumenta su codicia».

Al afirmar que el sistema hegemónico no teme al islam secular, al islam liberal ni a corrientes como Daesh, dijo: «El único islam que teme el sistema hegemónico es el islam de Ghadir y de Ashura».

Añadió: «El islam de Ashura y de Ghadir es el islam de la dignidad, la resistencia, la libertad y la lucha contra la opresión; es el islam que el Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él) y el Imam mártir revivieron».

El Ayatolá Ramazani, al referirse al papel de los mártires de la Resistencia en el despertar de las naciones, afirmó: «La sangre pura del Imam mártir y de los mártires de la Resistencia despertó a las naciones en diversas partes del mundo y fortaleció la voluntad de los pueblos».

Añadió: «Hoy, en diversos países, desde la India y Pakistán hasta Europa y Estados Unidos, los pueblos han entrado en escena inspirados por la cultura de la resistencia y apenas están comenzando a comprender el significado de la vida, la libertad, la resistencia y la dignidad».