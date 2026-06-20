Sexta noche de Muhárram
El rajaz (poesía épica de combate) de Qasem ibn al-Hasan (PB)
Con motivo de la conmemoración del martirio de Qasem ibn al-Hasan (PB)
20 junio 2026 - 21:30
Código de noticia: 1829643
fuente: Abna24
Qasem ibn al-Hasan (PB), después de obtener con gran insistencia el permiso del Imam Huséin (P) para entrar en combate el día de Ashura, recitó su célebre rajaz (poesía épica de combate), en el que, además de presentar su linaje, aludió a la opresión y la soledad de Sayyid al-Shuhada (P) mientras se encontraba rodeado por el ejército enemigo. «هٰذَا حُسَيْنٌ كَالْأَسِيرِ الْمُرْتَهَن» es uno de los versos más conocidos del rajaz atribuido a él en Karbalá.
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