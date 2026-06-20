El rajaz (poesía épica de combate) de Qasem ibn al-Hasan (PB)

Código de noticia: 1829643 fuente: Abna24

Qasem ibn al-Hasan (PB), después de obtener con gran insistencia el permiso del Imam Huséin (P) para entrar en combate el día de Ashura, recitó su célebre rajaz (poesía épica de combate), en el que, además de presentar su linaje, aludió a la opresión y la soledad de Sayyid al-Shuhada (P) mientras se encontraba rodeado por el ejército enemigo. «هٰذَا حُسَيْنٌ كَالْأَسِيرِ الْمُرْتَهَن» es uno de los versos más conocidos del rajaz atribuido a él en Karbalá.