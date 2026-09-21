Cuenta regresiva para la batalla decisiva: de la solidaridad entre Yemen e Irak a la alerta general del Frente de la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): desde el inicio de la Guerra de Ramadán hasta la fecha, el Frente de la Resistencia entró de manera espontánea en combate contra el enemigo agresor debido a los brutales ataques de Estados Unidos contra Irán, en defensa de la Umm al-Qura de la nación islámica. Desde Hezbolá del Líbano, que desde hace más de dos años está expuesto a las agresiones cotidianas de los sionistas, hasta el Frente de la Resistencia de Irak, que, pese a las presiones políticas internas y la conspiración estadounidense por mantener su dominio sobre este país, se puso en pie de defensa del territorio de la República Islámica de Irán.

Entretanto, el Frente de la Resistencia de Yemen, pese a haber declarado su solidaridad con Irán, no entró directamente en guerra contra Estados Unidos; sin embargo, mediante planes bien estructurados para romper el injusto bloqueo saudí, intensificó la presión máxima sobre Estados Unidos y sus lacayos occidentales y árabes a través del estratégico Estrecho de Bab al-Mandab.

Según observadores internacionales, en los próximos meses la región será testigo de una batalla decisiva cuyos efectos trascenderán la región, razón por la cual se observan los esfuerzos y la planificación de ambas partes de cara a este enfrentamiento.

Quizás la chispa de esta batalla se encienda a finales de septiembre, con el vencimiento del plazo final para poner fin a la misión de la coalición internacional en Irak...

El Gobierno de Irak, bajo las presiones políticas de Estados Unidos, ha puesto en su agenda el plan de monopolizar las armas en manos del Estado —o, en términos más sencillos, el desarme de la Resistencia— coincidiendo con el fin de la misión de la coalición internacional en Irak.

El ataque contra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, ocurrido el 11 de septiembre de 2026, tuvo lugar apenas unas tres semanas antes del plazo del 30 de septiembre. Esta coincidencia ha sumido el panorama político de Irak, al borde de un plazo crucial, en una nueva tensión de seguridad.

Algunos expertos en asuntos de Estados Unidos y la región han declarado explícitamente que los ataques de Arabia Saudí y Estados Unidos contra Al-Hashd Al-Shaabi, aunque se llevan a cabo con el pretexto de los ataques con drones contra Arabia Saudí, «no están desvinculados del plazo de tres meses para la entrega de armas». Asimismo, Arabia Saudí acusó a la Resistencia de Irak de haber atacado el oleoducto Este-Oeste saudí.

Sin embargo, la Resistencia Islámica en Irak, en respuesta a las acusaciones saudíes, emitió un comunicado: «Al tiempo que reiteramos la postura invariable de la Resistencia de Irak en apoyo del pueblo yemení, oprimido y sitiado, que desde hace más de una década se encuentra bajo el bloqueo del régimen saudí, advertimos sobre el riesgo de caer en la trampa de los perversos planes sionistas-estadounidenses que buscan arrastrar a Irak hacia crisis que solo benefician a los enemigos de este país». La Resistencia de Irak considera que el objetivo principal de estas acusaciones es «desviar la opinión pública» y «encubrir las sucesivas derrotas de las fuerzas saudíes frente a Yemen».

El doctor Hasán al-Abadi, representante de las Kataib Sayyid al-Shuhada en Irán, sobre los recientes acontecimientos y las acusaciones de Arabia Saudí contra la Resistencia de Irak, declaró: «El enemigo quiere arrastrar a Irak a un enfrentamiento en el que se acuse a la Resistencia Islámica de acciones en las que no ha tenido ningún papel».

Añadió: «La Resistencia, si desea atacar a cualquier país, no teme a ninguna nación, por poderosa que sea; el enemigo estadounidense e israelí intenta valerse de pequeños grupos en algunos países para avivar las diferencias».

Las acusaciones de Arabia Saudí contra la Resistencia de Irak buscan desacreditarla ante los pueblos musulmanes

Al-Abadi subrayó: «El enemigo fabrica armas similares a las utilizadas por el Eje de la Resistencia Islámica y, con estas armas, lleva a cabo acciones terroristas para desprestigiar a la Resistencia. Después, el enemigo utiliza estos ataques y las acusaciones mediáticas para desacreditar a la Resistencia ante la opinión de las poblaciones musulmanas».

Recalcó: «En la Resistencia Islámica, en los Batallones Sayyid al-Shuhada, si llevamos a cabo cualquier acción yihadista contra el enemigo, asumimos directamente su responsabilidad y no tememos a nadie salvo a Dios; sin embargo, no asumimos la responsabilidad de tales acciones».

En los últimos días, dadas las circunstancias regionales y la guerra entre Irán y Estados Unidos, por un lado, y los esfuerzos de la Resistencia de Yemen por romper el bloqueo saudí de doce años, por otro, somos testigos de declaraciones de solidaridad entre los distintos frentes de la Resistencia.

Prepárense para una batalla decisiva

Tras el mensaje de felicitación de la Resistencia de Irak a los hermanos yemeníes por los sucesivos éxitos de la Resistencia de Yemen al infligir duros golpes al enemigo agresor saudí, Hamid Asem, alto dirigente de Ansar Alá, dirigió un mensaje a los combatientes iraquíes en el que declaró: «Prepárense para una batalla decisiva».

Dijo: «En cuanto a nuestra postura hacia la parte iraquí y la Resistencia de Irak, en particular las fuerzas de Al-Hashd Al-Shaabi y el Movimiento Nuyabá de Irak, les decimos: que Dios bendiga sus esfuerzos y sus ataques; fortalezcan su determinación y su voluntad, y estén preparados para la batalla decisiva entre nosotros y el enemigo sionista, el enemigo estadounidense y sus mercenarios».

Asem subrayó: «Consideramos que esta es una batalla decisiva, una batalla poderosa y una nueva batalla para marcar la diferencia entre nosotros y los enemigos de la nación».

Al comparar esta guerra con la Batalla de Badr, precisó: «Así como la Batalla de Badr fue la primera batalla de diferenciación, esta batalla también será la batalla que nos distinga de este enemigo. El pueblo de Irak es un pueblo grande y valiente que jamás abandonará a su nación; por ello, cuando decimos que fortalezcan su determinación, que su voluntad sea firme y que preparen sus armas, es porque la batalla venidera es decisiva».