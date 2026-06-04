Albricias para los devotos de la Ahlul Bait (P)

¡Acepten el aviso! Los devotos de la Ahlul Bait (P) son aquellos a quienes el Corán ha descrito diciendo: «Quienes crean y no mezclen su fe con la injusticia [la idolatría], tendrán la seguridad [frente al castigo] y serán los bien guiados». (Sura Al-An'am, aleya 82). Ellos han alcanzado la certeza, permaneciendo lejos de la duda y la negación; ingresarán al Paraíso con total paz y seguridad, y los ángeles saldrán a su encuentro diciéndoles: «La paz sea con ustedes, pues han sido puros y bondadosos; entren, por tanto, para habitar en él eternamente». (Sura Az-Zumar, aleya 73). «¡Estén advertidos! Ciertamente el Paraíso es su recompensa, y en él se les proveerá el sustento sin medida». (Sura Ghafir, aleya 40). ... «Quienes temen a su Señor en lo oculto, obtendrán el perdón y una gran recompensa». (Sura Al-Mulk, aleya 12).

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