Sheinbaum rechaza declaraciones antimigrantes de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el jueves las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, en las que calificó de “criminales profesiones” a los migrantes, al vincularlos con el crimen organizado, la violencia y la presión sobre los servicios públicos del país norteamericano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que Estados Unidos es una nación formada por migrantes y que su desarrollo económico es inseparable de las contribuciones de personas provenientes de diversas partes del mundo, entre ellas millones de mexicanas y mexicanos.

“No estamos de acuerdo, las y los mexicanos, así como de otros lugares del mundo, llegan a Estados Unidos buscando una mejor vida, mejor ingreso para poder enviarle a sus familias”, expresó Sheinbaum al rechazar las declaraciones de Trump, quien calificó la frontera entre México y Estados Unidos como “la peor frontera del mundo”.

La mandataria subrayó que, por el contrario, se trata de una de las zonas fronterizas con mayor dinamismo económico y social a nivel global, con un cruce diario aproximado de un millón de personas y 460 mil vehículos, impulsado por el tratado comercial y la integración regional entre ambos países.

Asimismo, condenó las políticas de exclusión y el endurecimiento fronterizo promovidos por Trump, las cuales —señaló— responsabilizan de manera injusta a los migrantes de diversas crisis sociales.

En este contexto, destacó la contribución fundamental de la población migrante al crecimiento económico de Estados Unidos y afirmó que “la producción agrícola en California no sería lo que es sin las y los trabajadores mexicanos”.

En esta misma línea, la mandataria mexicana señaló que la migración ha sido un factor clave en la construcción del país norteamericano. “Estados Unidos creció con migración, es el origen de nuestro país vecino, vinieron de Europa, de muchos lugares, llegó y se constituyó la nación que son”, recordó.

Además, insistió en que la mejor manera de reducir la migración es mediante la cooperación para el desarrollo y afirmó que el aumento al salario mínimo, así como los programas de bienestar en México, han contribuido a disminuir la salida de personas hacia el norte.

Al concluir, la dignataria mexicana reiteró que el Gobierno de México mantendrá una postura firme en defensa de los derechos de los migrantes y aseguró que se continuará brindando protección y apoyo jurídico a través de la red consular y de organismos especializados, ante el endurecimiento del discurso y las políticas migratorias en Estados Unidos.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el pasado 20 de enero, y como consecuencia de las políticas antimigratorias de su administración, más de 145 mil mexicanos han sido deportados, de los cuales 145 497 han retornado a México.

Asimismo, la red consular de México en Estados Unidos ha realizado 9 322 visitas a personas migrantes que fueron víctimas de redadas ordenadas por el mandatario estadounidense y que permanecieron retenidas en centros de detención.