Los talibanes sellan el Complejo Cultural y Educativo del Imam Huséin (P) en Kabul

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes locales en Kabul, capital de Afganistán, informan que el Complejo Cultural y Educativo del Imam Huséin (la paz sea con él) en la zona de Afshar Darulaman de Kabul ha sido cerrado por orden del ministro de Justicia de los talibanes.

El domingo 21 de diciembre, el centro fue clausurado por directiva de Abdul Hakim Sharai, ministro de Justicia de los talibanes. Según fuentes locales, el centro, que operaba bajo la dirección de Hujjat al-Islam wal Muslimeen Mubashir, contaba con todas las licencias legales y religiosas necesarias y llevaba a cabo de manera oficial actividades científicas, culturales y educativas.

Las fuentes añadieron que, a pesar de las operaciones legales del centro, sus actividades han sido ahora suspendidas, y aún no se ha proporcionado ninguna explicación oficial para esta decisión.

El complejo era uno de los centros culturales más activos para las comunidades chiíes en el oeste de Kabul, y su cierre ha provocado reacciones entre los residentes locales y los activistas culturales.