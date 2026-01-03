  1. página de inicio
El destino principal del gobierno de Amir al-Mu’minin, el Imam Alí (P), es la guía de los seres humanos

3 enero 2026 - 14:02
Según informa la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), el profesor Seyed Moytaba Nur Mofidi, docente del seminario teológico de Qom y director del Instituto de Investigación de Fiqh Contemporáneo, declaró en una entrevista con ABNA: «La relación entre la libertad de expresión y el límite de legitimidad de la crítica con la acción contra la seguridad pública constituye una de las preguntas más fundamentales en el ámbito de la fiqh política, y hasta hoy se considera un criterio importante para medir la legitimidad de los gobiernos».

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La conducta del Imam Alí (P) en el gobierno, una teoría política orientadora

El profesor Nur Mofidi, sobre la importancia del tema, manifestó: «El gobernante y el poder siempre se han enfrentado a opositores, y la pregunta principal es qué debe hacerse frente a ellos. En la escuela de Ahl al-Bayt (PB), esta pregunta ocupa un lugar especial, y para responderla hay que remitirse a la conducta de Amir al-Mu’minin Alí (P), pues su conducta no es solo un relato histórico, sino una teoría política orientadora». Añadió: «Amir al-Mu’minin (P) trató con los diversos opositores de maneras distintas; desde la tolerancia y el diálogo hasta la acción decisiva para preservar la justicia y el sistema islámico».

¿Cómo fue el enfrentamiento de Su Santidad Alí con los opositores políticos?

Este docente del seminario teológico, aludiendo a tres niveles de opositores en el gobierno del Imam Alí (P), dijo: «Los opositores ideológicos eran aquellos que solo tenían una discrepancia doctrinal, y el Imam los enfrentaba con persuasión. Los disidentes políticos discrepaban con las decisiones del Imam, y con ellos se comportó con lógica y tolerancia. Pero los antagonistas de seguridad eran aquellos que amenazaban la seguridad de la sociedad, y con ellos se actuó de manera decisiva». Nur Mofidi añadió: «Un ejemplo paradigmático de estas tres etapas es la conducta del Imam con los jariyíes, que comenzó con la discrepancia ideológica y culminó en el levantamiento armado en Nahrawan».

Principios que regían la conducta política de Amir al-Mu’minin (P)

Al explicar los principios que regían la conducta política de Amir al-Mu’minin (P), afirmó: «La justicia, la preservación del sistema islámico, el respeto al interés general y la dignidad humana fueron los cuatro principios fundamentales en el gobierno alauí. El Imam Alí (P) preservó la dignidad humana incluso frente a los enemigos y nunca se apartó del ámbito de la equidad». Nur Mofidi continuó: «Hoy también el gobierno islámico debe tomar este modelo como base para establecer el equilibrio entre libertad y seguridad, y evitar que se repitan actuaciones arbitrarias».

El destino principal del gobierno de Amir al-Mu’minin (P) es la guía de los seres humanos

Seyed Moytaba Nur Mofidi concluyó diciendo: «El destino principal del gobierno de Amir al-Mu’minin (P) era guiar a los seres humanos hacia la felicidad y la proximidad a Dios, y este objetivo debe reflejarse en todas las conductas políticas, culturales y sociales. En la actualidad, cuando han surgido nuevas formas de amenaza y oposición, la conducta del Imam Alí (P) puede servir como guía práctica para los sistemas religiosos, a fin de gestionar los conflictos preservando la seguridad y la dignidad humana».

