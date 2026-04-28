Handala publica datos de 2379 marineros de EEUU, supuestos objetivos de Irán

Handala anunció en un comunicado que ha difundido en internet los datos completos de 2379 miembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos desplegados en la región del Golfo Pérsico.

Este grupo ha calificado la acción como “solo una gota en el océano de su capacidad de vigilancia” y afirmado que esta filtración constituye una pequeña advertencia y una demostración de su superioridad informativa.

“La seguridad de la que se enorgullecen los comandantes estadounidenses no es más que una ilusión; Handala no solo ha registrado los nombres e identidades de decenas de miles de militares estadounidenses en la región, sino que también posee información precisa sobre sus familias, direcciones, bases, rutas de desplazamiento diario, hábitos de compra e incluso detalles de su ocio nocturno”, ha aseverado.

“Cuando llegue la hora cero, no solo los responsables de los crímenes en [la masacre de escolares iraníes en] Minab y Gaza, sino cualquier agresor que viva bajo la ilusión de la inmunidad será objetivo de los misiles Jeibar y los drones Shahed”, ha destacado en alusión a la respuesta de Irán a los crímenes estadounidenses e israelíes contra el pueblo iraní y palestino en caso de otra agresión al país.

El grupo Handala, con nexos a grupos de Resistencia, ha ampliado su campaña desde el inicio de la agresión israelí-estadounidense a Irán el pasado 28 de febrero, exponiendo al público datos confidenciales de los agresores.

Entre las infiltraciones más recientes de Handala destacan la divulgación de 100 000 documentos confidenciales de la agencia de espionaje israelí (el Mossad), la infiltración en la infraestructura de la empresa en la nube GNS, el mayor proveedor de servicios cloud del régimen israelí, y la capa de datos de personal de la Brigada 89 —una de las unidades militares de Israel— desde 1986.