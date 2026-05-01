Irán rechaza cualquier vínculo con los incidentes violentos en el Reino Unido

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la Embajada de la República Islámica de Irán en Londres, mediante la emisión de un comunicado de prensa, ha reafirmado la posición de nuestro país en su condena rotunda al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, incluidos los recientes incidentes en el Reino Unido.

La embajada de nuestro país, al rechazar de forma tajante cualquier alegación sobre la interferencia o conexión de Irán con las actividades e incidentes violentos en el Reino Unido, precisó: "Tales acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán carecen de pruebas creíbles y se plantean en consonancia con objetivos políticos limitados, para confundir a la opinión pública y desviar la atención de las verdaderas raíces del terrorismo y el extremismo violento".

Este comunicado añade: "Irán, como un país que durante décadas ha sido una de las principales víctimas del terrorismo y que, en este camino, ha perdido la vida de cientos de miles de ciudadanos inocentes, incluidos altos cargos y sus científicos, continúa estando en la vanguardia de la lucha global contra el terrorismo y el extremismo violento".

La embajada de nuestro país agregó: "Por lo tanto, resulta lamentable que algunos países occidentales, mientras afirman luchar contra el terrorismo, se hayan convertido en la práctica en un refugio seguro para terroristas cuyas manos están manchadas con la sangre de iraníes, y cuyos miembros continúan expandiendo ideologías extremistas y violentas en Europa".

Este comunicado se emitió mientras algunos medios de comunicación del Reino Unido, en la continuación de las campañas de propaganda contra nuestro país, han planteado afirmaciones sin fundamento sobre la intervención de Irán en los recientes ataques terroristas en Londres.

La Embajada de la República Islámica de Irán en Londres recordó que en comunicaciones y diálogos oficiales previos, ha planteado sus preocupaciones ante las autoridades competentes sobre ciertas actividades sospechosas y la posibilidad de que se exploten operaciones denominadas de "falsa bandera" en suelo británico.

La representación de nuestro país enfatizó que el enfrentamiento efectivo contra estas amenazas requiere una cooperación mutua basada en la confianza y en evidencias creíbles.