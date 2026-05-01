Irán: Apuesta de Netanyahu le costó a EEUU $100 mil millones en la guerra

“El Pentágono miente. La arriesgada estrategia de [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu le ha costado directamente a Estados Unidos 100 mil millones de dólares hasta ahora, cuatro veces más de lo que se afirma”, ha dicho este viernes Seyed Abás Araqchi en una publicación en su cuenta de X.

El diplomático ha añadido que los costos indirectos para los contribuyentes estadounidenses son “mucho mayores”, asegurando que la carga mensual para cada familia en Estados Unidos ha alcanzado los 500 dólares, con una tendencia creciente. “La factura mensual para cada hogar estadounidense es de 500 dólares y sigue aumentando rápidamente”, ha dicho.

El jefe de la Diplomacia persa ha criticado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por dejarse arrastrar a la guerra no provocada contra Irán por presiones de Israel y por priorizar los intereses de la entidad hebrea a los del pueblo estadounidense.

Conforme a Araqchi, la consigna “Israel primero” termina traduciéndose en “Estados Unidos al final”, en referencia a lo que considera un impacto negativo de estas políticas sobre los intereses estadounidenses.

El miércoles, el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, estimó en una audiencia ante la Cámara de Representantes que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25 000 millones de dólares, principalmente en municiones, desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero.

El responsable afirmó además que “una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos”.

Sin embargo, un reciente informe de la CNN citando a tres fuentes anónimas familiarizadas con evaluaciones internas, indicó que el costo de la guerra hasta la fecha anunciado por el Pentágono, subestima de manera notable la realidad, afirmando que monto real probablemente oscila entre 40 y 50 mil millones de dólares.

En la fase inicial del conflicto, los ataques de represalia iraníes a través del Golfo Pérsico causaron daños significativos en al menos nueve instalaciones militares estadounidenses en apenas 48 horas, afectando sitios en Baréin, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar, informó CNN.

Estos ataques destruyeron sistemas de radar críticos y otros equipos esenciales, incluido el radar de una batería estadounidense de misiles THAAD en Jordania y otras instalaciones similares en dos ubicaciones de los EAU. Además, un avión E-3 Sentry de la Fuerza Aérea estadounidense fue destruido en un ataque a una base aérea saudí, lo que evidencia la magnitud y precisión de la respuesta iraní.

Las Fuerzas Armadas iraníes también lograron derribar decenas de drones MQ-9 Reaper, dos helicópteros Black Hawk, y varios aviones de combate avanzados como un F-15, un A-10 y dos C-130, entre otras aeronaves.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a varios de los principales comandantes militares, así como a más de 3000 civiles.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel, lo que obligó a los agresores a alcanzar un alto el fuego el 8 de abril, el cual fue extendido unilateralmente por Washington.