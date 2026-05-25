Vídeo | Lágrimas de una iraní residente en Japón durante una concentración en Tokio: Defenderé a mi patria mientras me quede aliento
25 mayo 2026 - 17:34
Código de noticia: 1818742
fuente: Abna24
Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), varios iraníes residentes en Tokio, junto con ciudadanos japoneses, participaron en una concentración de apoyo a Irán y rindieron homenaje a los mártires de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista, especialmente a los niños de Minab.
Su comentario