Vídeo | Lágrimas de una iraní residente en Japón durante una concentración en Tokio: Defenderé a mi patria mientras me quede aliento

Código de noticia: 1818742 fuente: Abna24

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), varios iraníes residentes en Tokio, junto con ciudadanos japoneses, participaron en una concentración de apoyo a Irán y rindieron homenaje a los mártires de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista, especialmente a los niños de Minab.