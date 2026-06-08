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Vecinos de Paso Carrasco realizaron pasacalles en solidaridad con Palestina y Líbano

8 junio 2026 - 16:49
Código de noticia: 1824408
fuente: Abna24
Vecinos de Paso Carrasco realizaron pasacalles en solidaridad con Palestina y Líbano

Con la consigna "No al genocidio", organizaciones sociales y políticas de Canelones se manifestaron este viernes.

Paso Carrasco, Canelones. Vecinos de Canelones, integrantes de la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay, militantes de diversos sectores políticos de izquierda y ediles del departamento se reunieron este viernes en Paso Carrasco para realizar una intervención de pasacalles.

Bajo el lema "No al genocidio", la actividad buscó expresar la solidaridad con el pueblo palestino, con la resistencia libanesa y con la República Islámica de Irán.

Los organizadores señalaron que la iniciativa refleja "una vez más la solidaridad del pueblo uruguayo" con los conflictos en Medio Oriente.

"La resistencia de los pueblos nos une en las luchas sociales, contra la injusticia y el despotismo imperialista".

Heba Smith

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