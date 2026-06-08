La población: un capital estratégico para el crecimiento y la fortaleza de las sociedades

Código de noticia: 1824433 fuente: Abna24

Las enseñanzas religiosas enfatizan el matrimonio y el aumento de la población, un asunto que requiere una adecuada labor de culturización y concienciación en la sociedad. La población constituye uno de los factores más importantes de la fuerza y el dinamismo de cualquier nación. Su incremento multiplica las capacidades humanas y la mano de obra calificada y eficiente. Por ello, prestar atención a este tema puede sentar las bases para el crecimiento y la elevación integral de la sociedad.