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La población: un capital estratégico para el crecimiento y la fortaleza de las sociedades

8 junio 2026 - 17:48
Código de noticia: 1824433
fuente: Abna24
La población: un capital estratégico para el crecimiento y la fortaleza de las sociedades

Las enseñanzas religiosas enfatizan el matrimonio y el aumento de la población, un asunto que requiere una adecuada labor de culturización y concienciación en la sociedad. La población constituye uno de los factores más importantes de la fuerza y el dinamismo de cualquier nación. Su incremento multiplica las capacidades humanas y la mano de obra calificada y eficiente. Por ello, prestar atención a este tema puede sentar las bases para el crecimiento y la elevación integral de la sociedad.

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