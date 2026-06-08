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Lanzamiento de misiles desde Irán hacia el norte de los territorios ocupados / Respuesta contundente a la violación del alto el fuego

8 junio 2026 - 18:08
Código de noticia: 1824441
fuente: Abna24
Lanzamiento de misiles desde Irán hacia el norte de los territorios ocupados / Respuesta contundente a la violación del alto el fuego

Varios misiles fueron lanzados desde territorio iraní hacia zonas del norte de Palestina ocupada.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ejército del régimen sionista anunció hace unos momentos que se han producido ataques con misiles iraníes contra zonas ocupadas.

El ejército del régimen ocupante afirmó que el sistema de defensa de este régimen se encuentra interceptando la amenaza.

Asimismo, algunas fuentes hebreas informaron que se escucharon explosiones en las ciudades de Haifa y Nazaret.

Esta operación punitiva por parte de las Fuerzas Armadas de Irán se llevó a cabo después de que el régimen sionista, con el respaldo total de Estados Unidos, violara de manera reiterada el alto el fuego establecido en el frente del Líbano.

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