Zohran Mamdani se enfrentó a Trump en defensa de la selección nacional de Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) alcalde de Nueva York cuestionó la medida adoptada por la Administración Trump contra la selección nacional de Irán en la Copa Mundial.

Las trabas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra los equipos participantes en la emisión de visados, así como el trato humillante de la policía, llevaron a que hoy (martes) Zohran Mamdani, alcalde musulmán de Nueva York, criticara las políticas de Trump y, en parte de sus declaraciones, defendiera a Irán al afirmar: «La emisión de un visado de un solo día para un equipo (Irán) con el fin de participar en la Copa Mundial contradice el espíritu de la Copa Mundial».

Aún no ha comenzado la Copa Mundial y la organización de Estados Unidos ya ha quedado bajo cuestionamiento debido a estas trabas y comportamientos humillantes, convirtiéndose en el principal tema de debate del torneo.

Después de que el Gobierno estadounidense obstaculizara la expedición de visados para 15 miembros de la delegación iraní, cancelara el campamento de entrenamiento y otorgara visados de un solo día a los jugadores, adoptó varias medidas adicionales que provocaron una amplia reacción internacional.

La detención durante siete horas de Aymen Hussein, estrella de Irak, en el aeropuerto de Chicago; la deportación del fotógrafo de la selección iraquí tras doce horas de detención; la deportación de un árbitro somalí considerado el mejor árbitro del continente africano; y el trato humillante de la policía estadounidense hacia las delegaciones de las selecciones nacionales de Senegal y Uzbekistán a su llegada al país, forman parte de las trabas impuestas por el Gobierno estadounidense.

Mamdani afirma que negar visados a periodistas, no emitir visados para algunos miembros del cuerpo técnico y conceder visados de un solo día a una selección nacional (Irán) contradice el espíritu de la Copa Mundial.

El alcalde musulmán de Nueva York subrayó que las medidas discriminatorias del Gobierno ponen en tela de juicio el espíritu de esta competición, basado en la participación en igualdad de condiciones de todas las selecciones junto a las demás.