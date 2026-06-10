Presidente Pezeshkian: No podrán obligar a nuestro Irán a rendirse mediante estas amenazas

Pezeshkian efectuó estas declaraciones en una ceremonia conmemorativa celebrada el miércoles en Teherán en homenaje al Líder mártir de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyed Ali Jameneí.

“El enemigo diseñó todos sus planes sobre la base de alimentar las divisiones, porque no es posible obligar a un país a rendirse mediante aviones, bombardeos y amenazas. Gaza, a pesar de su pequeño tamaño, ha resistido durante casi tres años las presiones y no han logrado forzar su rendición. Por lo tanto, tampoco podrán obligar a nuestro Irán a rendirse mediante estas amenazas, y la nación iraní ciertamente no se rendirá”, dijo Pezeshkian.

“Durante el año y medio en que me reuní con él (el líder mártir) cada semana, sin excepción, esos encuentros fueron en realidad un sólido respaldo para nuestra gestión y para las políticas que debíamos implementar en el país. Recuerdo que durante la guerra de 12 días, cuando el enemigo atacó nuestro centro y, según creía, pretendía martirizar allí a los dirigentes del país, teníamos prevista una reunión a las cinco; sin embargo, esta no pudo celebrarse y llegamos con retraso”, añadió.

“Él esperó hasta las seis y media o las siete para vernos e informarse de la situación, y estaba preocupado de que, Dios no lo quiera, nos hubiera ocurrido algo. Por supuesto, como saben, el martirio es una gran bendición, pero que el enemigo pueda martirizar tan fácilmente a nuestros comandantes y seres queridos no es aceptable en absoluto. Ahora también, la pesada responsabilidad que recae sobre nuestros hombros ha hecho que la tarea sea más difícil”, añadió.

“Debemos salir de la situación de “ni guerra ni paz”. Por supuesto, la guerra no beneficia al país, pero si intentan atacar nuestra dignidad, nuestro territorio y nuestra patria, no nos rendiremos. Debemos avanzar con dignidad de manera que podamos salvar el futuro del país de las crisis y las tormentas. La solución pasa por la cooperación y la unidad de todos los sectores sociales, grupos étnicos y ciudadanos, junto con la voluntad de construir un Irán orgulloso”, enfatizó.