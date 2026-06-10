Irán denuncia que EEUU daña el proceso diplomático al violar el alto el fuego

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en declaraciones a los periodistas ha afirmado este miércoles que, lamentablemente, Estados Unidos está perjudicando el proceso diplomático mediante mensajes contradictorios, cambios constantes en sus posiciones y exigencias, así como repetidas violaciones del alto el fuego.

Baqai declaró que el proceso diplomático no se desarrolla en el vacío. “Para avanzar en cualquier negociación o proceso diplomático, se necesita un mínimo de condiciones que permitan llevar adelante la labor diplomática”, señaló.

Lamentó qu, Estados Unidos está dañando este proceso mediante mensajes contradictorios, cambios reiterados de postura y demandas, además de continuas violaciones del alto el fuego. Asimismo, indicó que el régimen sionista también está perjudicando dicho proceso con sus repetidas violaciones del alto el fuego en el Líbano.

El vocero de la Cancillería iraní sostuvo que todo proceso diplomático se ve afectado por el recurso a la fuerza y por las acciones ilegales.

Según el funcionario, la diplomacia y el campo de acción no son dos cuestiones separadas; por el contrario, constituyen herramientas complementarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Irán. “Allí donde sea necesario, nuestras Fuerzas Armadas responderán al enemigo con firmeza y autoridad”, subrayó.

Recordó que lo ocurrido la noche anterior demostró que las valientes Fuerzas Armadas iraníes no vacilan en defender al país.

Asimismo, puso de manifiesto que, en el ámbito diplomático, todas las instituciones del Estado actúan en plena coordinación y que, cuando sea necesario, se recurrirá a la diplomacia y, cuando las circunstancias lo exijan, a la fuerza militar para defender la nación.

El portavoz añadió que “anoche, sobre el terreno, mostramos al enemigo nuestros dientes y garras de la manera más contundente posible”.

Finalmente, enfatizó que los iraníes están preparados para hacer frente a las maniobras del enemigo con valentía, serenidad y plena conciencia de todo su patrimonio y sus recursos civilizatorios, culturales e intelectuales.

EE.UU. lanzó la noche del martes un nuevo acto de agresión contra Irán, atacando a varios puntos de la provincia sureña de Hormozgán, bajo el pretexto falso del derribo de un helicóptero Apache.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército de Irán informaron que lanzaron ataques contra bases de EE.UU. en la región en respuesta a las nuevas agresiones contra el país.

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron a Estados Unidos de ataques “más devastadores” si continúa agresiones. “El ejército criminal de Estados Unidos debe saber que, si repite su agresión contra la República Islámica de Irán, se lanzarán ataques más devastadores y de mayor alcance contra objetivos previamente determinados en la región”, advirtió el Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, centro de mando de las Fuerzas Armadas iraníes.